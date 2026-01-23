Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Урожай под угрозой — какие травы нельзя сажать рядом

Урожай под угрозой — какие травы нельзя сажать рядом

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 05:03
Какие травы нельзя сажать рядом - основные несовместимые сочетания и советы
Петрушка растет в саду. Фото: Freepik

Некоторые популярные травы категорически нельзя сажать рядом — они конкурируют за влагу, пространство и свет, из-за чего урожай ослабевает. Неправильное соседство часто приводит к потере аромата и медленному росту.

Новини.LIVE рассказывает, какие травы несовместимы и как правильно их размещать, чтобы избежать конфликтов.

Реклама
Читайте также:

Почему некоторые травы нельзя сажать рядом

Некоторые травы борются за влагу, свет и питательные вещества. Другие выделяют эфирные масла, которые подавляют рост соседей. Поэтому правильное размещение растений — ключ к ароматному урожаю. Неудачное сочетание может не только ослабить растения, но и полностью остановить их развитие, даже если почва и полив подобраны правильно.

Мята — только отдельная зона

  • быстро заполняет все пространство;
  • меняет вкус соседних культур.

Совет: выращивайте в отдельном горшке.

Укроп и кинза

  • кинза подавляет рост укропа;
  • укроп становится слабым и быстро усыхает.

Совет: сажайте по разным грядкам.

Базилик и руккола

  • одинаковые потребности во влаге и азоте;
  • конкуренция приводит к потере аромата.

Совет: базилик лучше растет с петрушкой или томатами.

Розмарин и базилик

  • разные требования к влажности почвы;
  • в совместном поливе погибает одно из растений.

Совет: держите их на разных участках.

Полезный совет для планирования посадок

Перед высадкой трав проверяйте их потребности во влаге, питательных веществах и скорость роста. Это поможет избежать конфликтов и сохранить ароматность каждой культуры. Также обращайте внимание на их способность к разрастанию, ведь активные виды могут быстро вытеснить более слабые растения даже при идеальных условиях.

Мы уже писали о том, какие технические сорта винограда стоит выбрать, чтобы получать щедрый урожай.

Ранее объясняли то, какие растения стоит обрезать в январе и какие результаты это дает.

Подробнее рассказывали о том, как поддержать хлорофитум зимой и сохранить его декоративность.

растения советы огород укроп сад базилик кинза травы мята
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации