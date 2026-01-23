Які трави не можна садити поруч - основні несумісні поєднання та поради

Петрушка росте у саду. Фото: Freepik

Деякі популярні трави категорично не можна садити поруч — вони конкурують за вологу, простір і світло, через що урожай слабшає. Неправильне сусідство часто призводить до втрати аромату й повільного росту.

Новини.LIVE розповідає, які трави несумісні та як правильно їх розміщувати, щоб уникнути конфліктів.

Реклама

Читайте також:

Чому деякі трави не можна садити поряд

Деякі трави борються за вологу, світло та поживні речовини. Інші виділяють ефірні олії, що пригнічують ріст сусідів. Тому правильне розміщення рослин — ключ до ароматного врожаю. Невдале поєднання може не лише послабити рослини, а й повністю зупинити їх розвиток, навіть якщо ґрунт та полив підібрані правильно.

М’ята — тільки окрема зона

швидко заповнює весь простір;

змінює смак сусідніх культур.

Порада: вирощуйте в окремому горщику.

Кріп та кінза

кінза пригнічує ріст кропу;

кріп стає слабким і швидко всихає.

Порада: садіть по різних грядках.

Базилік та рукола

однакові потреби у волозі та азоті;

конкуренція призводить до втрати аромату.

Порада: базилік краще росте з петрушкою або томатами.

Розмарин та базилік

різні вимоги до вологості ґрунту;

у спільному поливі гине одна з рослин.

Порада: тримайте їх на різних ділянках.

Корисна порада для планування посадок

Перед висадкою трав перевіряйте їхні потреби у волозі, поживних речовинах та швидкість росту. Це допоможе уникнути конфліктів і зберегти ароматність кожної культури. Також звертайте увагу на їхню здатність до розростання, адже активні види можуть швидко витіснити слабші рослини навіть за ідеальних умов.

Ми вже писали про те, які технічні сорти винограду варто обрати, щоб отримувати щедрий урожай.

Раніше пояснювали те, які рослини варто обрізати в січні та які результати це дає.

Детальніше розповідали про те, як підтримати хлорофітум узимку та зберегти його декоративність.