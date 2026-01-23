Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Врожай під загрозою — які трави не можна садити поруч

Врожай під загрозою — які трави не можна садити поруч

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 05:03
Які трави не можна садити поруч - основні несумісні поєднання та поради
Петрушка росте у саду. Фото: Freepik

Деякі популярні трави категорично не можна садити поруч — вони конкурують за вологу, простір і світло, через що урожай слабшає. Неправильне сусідство часто призводить до втрати аромату й повільного росту.

Новини.LIVE розповідає, які трави несумісні та як правильно їх розміщувати, щоб уникнути конфліктів.

Реклама
Читайте також:

Чому деякі трави не можна садити поряд

Деякі трави борються за вологу, світло та поживні речовини. Інші виділяють ефірні олії, що пригнічують ріст сусідів. Тому правильне розміщення рослин — ключ до ароматного врожаю. Невдале поєднання може не лише послабити рослини, а й повністю зупинити їх розвиток, навіть якщо ґрунт та полив підібрані правильно.

М’ята — тільки окрема зона

  • швидко заповнює весь простір;
  • змінює смак сусідніх культур.

Порада: вирощуйте в окремому горщику.

Кріп та кінза

  • кінза пригнічує ріст кропу;
  • кріп стає слабким і швидко всихає.

Порада: садіть по різних грядках.

Базилік та рукола

  • однакові потреби у волозі та азоті;
  • конкуренція призводить до втрати аромату.

Порада: базилік краще росте з петрушкою або томатами.

Розмарин та базилік

  • різні вимоги до вологості ґрунту;
  • у спільному поливі гине одна з рослин.

Порада: тримайте їх на різних ділянках.

Корисна порада для планування посадок

Перед висадкою трав перевіряйте їхні потреби у волозі, поживних речовинах та швидкість росту. Це допоможе уникнути конфліктів і зберегти ароматність кожної культури. Також звертайте увагу на їхню здатність до розростання, адже активні види можуть швидко витіснити слабші рослини навіть за ідеальних умов.

Ми вже писали про те, які технічні сорти винограду варто обрати, щоб отримувати щедрий урожай.

Раніше пояснювали те, які рослини варто обрізати в січні та які результати це дає.

Детальніше розповідали про те, як підтримати хлорофітум узимку та зберегти його декоративність.

рослини поради город кріп сад базилік кінза трави м'ята
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації