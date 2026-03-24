Как вырастить руколу, чтобы не горчила: секреты вкусного урожая

Садовник собирает урожай рукколы. Фото: shutterstock.com

Руккола — идеальная зелень для салатов, закусок и других блюд. Все чаще огородники выращивают ее на своих участках. Однако, нередко растение вырастает горькое. На самом деле секрет выращивания вкусной зелени в нескольких важных деталях ухода.

Новини.LIVE рассказывает, как вырастить руколу, чтобы она была нежной, сочной и идеальной для любых блюд.

Почему руккола выросла горькая: главные причины

Есть пять основных причин, почему ваша зелень может вырасти горькая, жесткая и не вкусная:

1. Недостаток влаги из-за жары

Руккола очень чувствительна к высоким температурам. Если ей жарко и не хватает воды, она начинает "защищаться" — в листьях накапливаются вещества, которые и дают горечь. Поэтому летом без полива получить нежную зелень нереально.

2. Перерастание растения

Молодая руккола имеет мягкий, слегка ореховый вкус. Однако, когда она переросла и начала цвести, на вкусную зелень уже можно не рассчитывать, листья будут резкими на вкус и жесткими.

3. Нерегулярный полив

Если вы то пересушиваете почву, то заливаете ее водой — растение получает стресс. В результате вкус ухудшается, а листья становятся более грубыми.

4. Бедная почва

Отсутствие питательных веществ прямо влияет на вкус. На истощенной земле руккола растет слабой и менее сочной.

5. Особенности сорта

Некоторые виды рукколы от природы имеют более выраженную горчинку. Это важно учитывать еще на этапе выбора семян.

Как вырастить рукколу без горечи: простые секреты

Чтобы получить вкусную рукколу, достаточно придерживаться нескольких правил:

1. Выбирайте правильное время для посева

Лучше всего руккола растет весной или осенью. В этот период нет изнуряющей жары, и зелень формируется сочной. Летом стоит высевать ее в полутени или прикрывать от солнца.

2. Следите за влажностью почвы

Почва должна быть слегка влажной, но не переувлажненной. Хорошим решением станет мульчирование — оно поможет сохранить влагу и защитить корни.

3. Собирайте листья вовремя

Не ждите, пока руккола перерастет. Самые вкусные листья — молодые, высотой примерно 10-15 см. А регулярная срезка стимулирует появление новых, более нежных побегов.

4. Выбирайте сорта с мягким вкусом

Если вы не любите горчинку, обращайте внимание на сорта с более нежным вкусом. Они лучше подходят для свежих салатов и быстрее растут.

5. Подготовьте плодородную почву

Руккола любит легкую, хорошо дренированную почву с нейтральной кислотностью. Перед посадкой стоит добавить компост или перегной. Это сделает зелень более сочной и ароматной.

