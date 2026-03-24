Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Как вырастить руколу, чтобы не горчила: секреты вкусного урожая

Как вырастить руколу, чтобы не горчила: секреты вкусного урожая

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 01:12
Садовник собирает урожай рукколы. Фото: shutterstock.com

Руккола — идеальная зелень для салатов, закусок и других блюд. Все чаще огородники выращивают ее на своих участках. Однако, нередко растение вырастает горькое. На самом деле секрет выращивания вкусной зелени в нескольких важных деталях ухода.

Новини.LIVE рассказывает, как вырастить руколу, чтобы она была нежной, сочной и идеальной для любых блюд.

Почему руккола выросла горькая: главные причины

Есть пять основных причин, почему ваша зелень может вырасти горькая, жесткая и не вкусная:

1. Недостаток влаги из-за жары

Руккола очень чувствительна к высоким температурам. Если ей жарко и не хватает воды, она начинает "защищаться" — в листьях накапливаются вещества, которые и дают горечь. Поэтому летом без полива получить нежную зелень нереально.

2. Перерастание растения

Молодая руккола имеет мягкий, слегка ореховый вкус. Однако, когда она переросла и начала цвести, на вкусную зелень уже можно не рассчитывать, листья будут резкими на вкус и жесткими.

3. Нерегулярный полив

Если вы то пересушиваете почву, то заливаете ее водой — растение получает стресс. В результате вкус ухудшается, а листья становятся более грубыми.

4. Бедная почва

Отсутствие питательных веществ прямо влияет на вкус. На истощенной земле руккола растет слабой и менее сочной.

5. Особенности сорта

Некоторые виды рукколы от природы имеют более выраженную горчинку. Это важно учитывать еще на этапе выбора семян.

Как вырастить рукколу без горечи: простые секреты

Чтобы получить вкусную рукколу, достаточно придерживаться нескольких правил:

1. Выбирайте правильное время для посева

Лучше всего руккола растет весной или осенью. В этот период нет изнуряющей жары, и зелень формируется сочной. Летом стоит высевать ее в полутени или прикрывать от солнца.

2. Следите за влажностью почвы

Почва должна быть слегка влажной, но не переувлажненной. Хорошим решением станет мульчирование — оно поможет сохранить влагу и защитить корни.

3. Собирайте листья вовремя

Не ждите, пока руккола перерастет. Самые вкусные листья — молодые, высотой примерно 10-15 см. А регулярная срезка стимулирует появление новых, более нежных побегов.

4. Выбирайте сорта с мягким вкусом

Если вы не любите горчинку, обращайте внимание на сорта с более нежным вкусом. Они лучше подходят для свежих салатов и быстрее растут.

5. Подготовьте плодородную почву

Руккола любит легкую, хорошо дренированную почву с нейтральной кислотностью. Перед посадкой стоит добавить компост или перегной. Это сделает зелень более сочной и ароматной.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации