Як виростити руколу, щоб не гірчила: секрети смачного врожаю

Рукола — ідеальна зелень для салатів, закусок та інших страв. Все частіше городники вирощують її на своїх ділянках. Проте, не рідко рослина виростає гірка. Насправді секрет вирощування смачної зелені у кількох важливих деталях догляду.

Як виростити руколу, щоб вона була ніжною, соковитою та ідеальною для будь-яких страв.

Чому рукола виросла гірка: головні причини

Є п'ять основних причин, чому ваша зелень може виростити гірка, жорстка та не смачна:

1. Нестача вологи через спеку

Рукола дуже чутлива до високих температур. Якщо їй спекотно і бракує води, вона починає "захищатися" — у листі накопичуються речовини, які й дають гіркоту. Тому влітку без поливу отримати ніжну зелень нереально.

2. Переростання рослини

Молода рукола має м'який, злегка горіховий смак. Проте, коли вона переросла й почала цвісти, на смачну зелень вже можна не розраховувати, листя будуть різкими на смак та жорсткими.

3. Нерегулярний полив

Якщо ви то пересушуєте ґрунт, то заливаєте його водою — рослина отримує стрес. У результаті смак погіршується, а листя стає грубішим.

4. Бідний ґрунт

Відсутність поживних речовин прямо впливає на смак. На виснаженій землі рукола росте слабкою і менш соковитою.

5. Особливості сорту

Деякі види руколи від природи мають більш виражену гірчинку. Це важливо враховувати ще на етапі вибору насіння.

Як виростити руколу без гіркоти: прості секрети

Щоб отримати смачну руколу, достатньо дотримуватися кількох правил:

1. Обирайте правильний час для посіву

Найкраще рукола росте навесні або восени. У цей період немає виснажливої спеки, і зелень формується соковитою. Влітку варто висівати її у напівтіні або прикривати від сонця.

2. Слідкуйте за вологістю ґрунту

Ґрунт має бути злегка вологим, але не перезволоженим. Хорошим рішенням стане мульчування — воно допоможе зберегти вологу і захистити коріння.

3. Збирайте листя вчасно

Не чекайте, поки рукола переросте. Найсмачніше листя — молоде, висотою приблизно 10-15 см. А регулярне зрізання стимулює появу нових, ніжніших пагонів.

4. Обирайте сорти з м'яким смаком

Якщо ви не любите гірчинку, звертайте увагу на сорти з ніжнішим смаком. Вони краще підходять для свіжих салатів і швидше ростуть.

5. Підготуйте родючий ґрунт

Рукола любить легкий, добре дренований ґрунт із нейтральною кислотністю. Перед посадкою варто додати компост або перегній. Це зробить зелень більш соковитою та ароматною.

