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Главная Дом и огород Изнурительная жара в Украине: пять простых правил, которые спасут огород

Изнурительная жара в Украине: пять простых правил, которые спасут огород

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 15:45
Как спасти огород от изнурительной жары: пять простых правил
Защита растений на огороде от жары. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину пришла настоящая летняя жара, местами аномальная. Это настоящий вызов для садоводов и огородников. Ведь даже несколько дней палящего солнца могут свести на нет месяцы работы. Однако есть простые правила, которые помогут овощам пережить экстремальные температуры.

Новини.LIVE рассказывают, что обязательно нужно сделать на огороде в жару.

Пять правил для защиты огорода от жары

1. Полив

Во время сильной жары растения особенно нуждаются во влаге, но нельзя лить воду без контроля. Необходимо соблюдать основные нормы:

  • поливать рано утром или после захода солнца;
  • обильно поливать на глубину, достаточную для растения;
  • равномерно увлажнять почву.
2. Подкормка

Овощи нуждаются в питательной почве. Особенно во время активного роста и плодоношения. Стоит вносить комплексные или органические удобрения в соответствии с потребностями растения. Так культуры легче переносят высокие температуры, быстрее восстанавливаются после стресса и формируют больше плодов.

3. Мульчирование

Мульчирование — это лучшее, что вы можете сделать для растений в жару. Слой 5-10 см скошенной травы, соломы, сена или другой органической мульчи помогает:

Читайте также:
  • удерживать влагу в почве;
  • уменьшить перегрев почвы;
  • замедлять рост сорняков;
  • защищать от некоторых вредителей.
4. Затенение

Не все овощи одинаково хорошо переносят прямые солнечные лучи. Особенно чувствительны к солнечным ожогам:

  • перец;
  • молодые саженцы;
  • салаты;
  • некоторые зеленые культуры.

Для временного затенения, чтобы снизить температуру вокруг растений и предотвратить ожоги листьев и плодов, можно использовать:

  • агроволокно;
  • затеняющую сетку;
  • светлые старые простыни.
5. Профилактика болезней

Нередко после жарких дней наступают прохладные ночи или идут дожди. Для растений такие перепады являются стрессом. В результате они становятся более уязвимыми к болезням, особенно грибковым. Чтобы не потерять урожай:

  • регулярно осматривайте растения;
  • обеспечивайте хорошую циркуляцию воздуха между ними;
  • своевременно проводите профилактические обработки.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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