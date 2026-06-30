Как спасти огород от изнурительной жары: пять простых правил

Защита растений на огороде от жары. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину пришла настоящая летняя жара, местами аномальная. Это настоящий вызов для садоводов и огородников. Ведь даже несколько дней палящего солнца могут свести на нет месяцы работы. Однако есть простые правила, которые помогут овощам пережить экстремальные температуры.

Новини.LIVE рассказывают, что обязательно нужно сделать на огороде в жару.

Пять правил для защиты огорода от жары

1. Полив

Во время сильной жары растения особенно нуждаются во влаге, но нельзя лить воду без контроля. Необходимо соблюдать основные нормы:

поливать рано утром или после захода солнца;

обильно поливать на глубину, достаточную для растения;

равномерно увлажнять почву.

2. Подкормка

Овощи нуждаются в питательной почве. Особенно во время активного роста и плодоношения. Стоит вносить комплексные или органические удобрения в соответствии с потребностями растения. Так культуры легче переносят высокие температуры, быстрее восстанавливаются после стресса и формируют больше плодов.

3. Мульчирование

Мульчирование — это лучшее, что вы можете сделать для растений в жару. Слой 5-10 см скошенной травы, соломы, сена или другой органической мульчи помогает:

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удерживать влагу в почве;

уменьшить перегрев почвы;

замедлять рост сорняков;

защищать от некоторых вредителей.

4. Затенение

Не все овощи одинаково хорошо переносят прямые солнечные лучи. Особенно чувствительны к солнечным ожогам:

перец;

молодые саженцы;

салаты;

некоторые зеленые культуры.

Для временного затенения, чтобы снизить температуру вокруг растений и предотвратить ожоги листьев и плодов, можно использовать:

агроволокно;

затеняющую сетку;

светлые старые простыни.

5. Профилактика болезней

Нередко после жарких дней наступают прохладные ночи или идут дожди. Для растений такие перепады являются стрессом. В результате они становятся более уязвимыми к болезням, особенно грибковым. Чтобы не потерять урожай:

регулярно осматривайте растения;

обеспечивайте хорошую циркуляцию воздуха между ними;

своевременно проводите профилактические обработки.

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