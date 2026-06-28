Что посадить повторно в июле 2026 года: список культур для большого урожая осенью

Посадка овощных культур летом. Коллаж: Новини.LIVE

Второй месяц лета — отличная возможность повторно посадить некоторые культуры и собрать второй урожай. Есть много зелени и вкусных овощей, которые успеют порадовать уже осенью.

Новини.LIVE рассказывают, какие растения лучше всего подходят для повторного посева в июле и как подготовить почву.

Как подготовить грядки после сбора первого урожая

Чтобы повторный посев был успешным, важно правильно подготовить участок:

Уберите с грядки все растительные остатки, сорняки и мусор. Разрыхлите землю примерно на глубину 15-20 см, чтобы улучшить доступ воздуха к корням будущих растений. Внесите перегной или компост, если почва истощилась. Для большинства культур достаточно одного ведра органики на квадратный метр. Перед посевом семян хорошо полейте землю водой. Влага поможет семенам быстрее прорасти даже в жаркие летние дни.

Какую зелень можно посадить в июле 2026 года

Зелень — один из лучших вариантов для повторного посева. В это время хорошо будут расти:

Укроп

Укроп можно высевать практически до конца лета каждые две-три недели. Перед посадкой семена желательно замочить на несколько часов, чтобы ускорить появление всходов.

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Кресс-салат

Уже через 10–14 дней после посева можно срезать первую ароматную зелень, богатую витаминами.

Листовой салат

Листовой салат созревает примерно через месяц. Ему нужны регулярный полив, достаточное количество влаги и своевременное прореживание.

Шпинат

Шпинат также прекрасно подходит для июльских посевов. Семена рекомендуется предварительно замочить на два-три часа. Уже через неделю появятся всходы, а еще примерно через две недели можно собирать молодые листья.

Руккола

Руккола быстро прорастает и хорошо растет даже во второй половине лета. Для сочных листьев ей нужна питательная и хорошо увлажненная почва. Лучший вкус имеют молодые листочки, которые желательно срезать утром.

Петрушка и лук-порей

Посеянные в июле петрушка и лук-порей обеспечат вас свежей зеленью в конце лета, а весной следующего года одними из первых возобновят рост.

Какие овощи стоит посеять повторно в июле 2026 года

После сбора раннего картофеля, чеснока или лука можно смело высевать и овощные культуры:

Редис

Редис прекрасно подходит для июльского посева. Благодаря сокращению светового дня он менее подвержен стрелкованию, а корнеплоды вырастают сочными и нежными. Новые посевы можно производить каждые две недели.

Дайкон

Осенний урожай хорошо хранится почти до весны, а летний посев помогает снизить риск повреждения растений крестоцветными блошками и другими вредителями.

Горох, фасоль и бобы

Бобовые также успевают сформировать урожай к осени. Перед посевом семена рекомендуется замочить примерно на 10–12 часов, а почву хорошо увлажнить. Особенно удачно высевать их после дождя или обильного полива.

Как получить второй щедрый урожай: полезные советы для повторных посевов в июле

Для обильного второго урожая придерживайтесь следующих простых правил:

высевайте семена в хорошо увлажненные борозды или после дождя;

выбирайте скороспелые сорта и гибриды;

не забывайте о правилах севооборота;

поддерживайте достаточную влажность почвы;

если есть возможность, используйте уже пророщенные семена — они быстрее вступают в рост и легче переносят летнюю жару.

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