Що посадити повторно у липні 2026: список культур для багатого врожаю восени

Зберете смачний урожай восени: що посадити повторно у липні 2026
Другий місяць літа — чудова нагода посадити деякі культури повторно й отримати другий врожай. Є багато зелені та смачних овочів, які встигнуть порадувати вже восени.
Новини.LIVE розповідає, які рослини найкраще підходять для повторного посіву в липні та як підготувати ґрунт.
Як підготувати грядки після збирання першого врожаю
Щоб повторний посів був успішним, важливо правильно підготувати ділянку:
- Приберіть із грядки всі рослинні залишки, бур'яни та сміття.
- Розпушіть землю приблизно на глибину 15-20 см, щоб покращити доступ повітря до коріння майбутніх рослин.
- Внесіть перегній або компост, якщо ґрунт виснажився. Для більшості культур достатньо одного відра органіки на квадратний метр.
- Перед висіванням насіння добре пролийте землю водою. Волога допоможе насінню швидше прорости навіть у спекотні літні дні.
Яку зелень можна посадити у липні 2026
Зелень є одним із найкращих варіантів для повторного посіву. У цей час добре будуть рости:
- Кріп
Кріп можна висівати практично до кінця літа кожні два-три тижні. Перед посадкою насіння бажано замочити на кілька годин, щоб прискорити появу сходів.
- Крес-салат
Уже через 10-14 днів після посіву можна зрізати першу ароматну зелень, багату на вітаміни.
- Листовий салат
Листовий салат дозріває приблизно за місяць. Йому потрібні регулярний полив, достатня кількість вологи та своєчасне проріджування.
- Шпинат
Шпинат також чудово підходить для липневих посівів. Насіння рекомендують попередньо замочити на дві-три години. Уже через тиждень з'являться сходи, а ще приблизно за два тижні можна збирати молоде листя.
- Рукола
Рукола швидко проростає й добре росте навіть у другій половині літа. Для соковитого листя їй потрібен поживний і добре зволожений ґрунт. Найкращий смак мають молоді листочки, які бажано зрізати вранці.
- Петрушка та цибуля-порей
Посіяні у липні петрушка та цибуля-порей забезпечать вас свіжою зеленню наприкінці літа, а навесні наступного року одними з перших відновлять ріст.
Які овочі варто посіяти повторно у липні 2026
Після збирання ранньої картоплі, часнику чи цибулі можна сміливо висівати й овочеві культури:
- Редис
Редис чудово підходить для липневого посіву. Через скорочення світлового дня він менше схильний до стрілкування, а коренеплоди виростають соковитими та ніжними. Нові посіви можна робити кожні два тижні.
- Дайкон
Осінній урожай добре зберігається майже до весни, а літній посів допомагає зменшити ризик пошкодження рослин хрестоцвітими блішками та іншими шкідниками.
- Горох, квасоля та боби
Бобові також встигають сформувати врожай до осені. Перед висіванням насіння рекомендують замочити приблизно на 10-12 годин, а ґрунт добре зволожити. Особливо вдало висівати їх після дощу або рясного поливу.
Як отримати другий щедрий врожай: корисні поради для повторних посівів у липні
Для щедрого другого врожаю дотримуйтесь таких простих правил:
- висівайте насіння у добре пролиті борозенки або після дощу;
- обирайте скоростиглі сорти та гібриди;
- не забувайте про правила сівозміни;
- підтримуйте достатню вологість ґрунту;
- якщо є можливість, використовуйте вже пророщене насіння — воно швидше рушає в ріст і легше переносить літню спеку.
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