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Главная Дом и огород Подкормите этим помидоры после пикировки: урожай побьет все рекорды

Подкормите этим помидоры после пикировки: урожай побьет все рекорды

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 23:45
Чем подкормить помидоры после пикировки: секрет, который обеспечит богатый урожай
Подкормка томатов для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

После пикировки помидоры испытывают стресс, поэтому растения необходимо правильно поддержать. Существуют подкормки, которые помогут помидорам окрепнуть и дать в будущем щедрый урожай.

Новини.LIVE рассказывают, когда подкармливать помидоры после пикировки, и какие удобрения работают лучше всего.

Когда пикировать помидоры

Пикировку рассады томатов проводят после появления двух настоящих листочков. В этот период молодые растения уже достаточно окрепли для пересадки в отдельные емкости.

Важные правила пикировки помидоров

Правильно проведенная пикировка стимулирует развитие дополнительных корней, благодаря чему растение получает больше питательных веществ и влаги. Чтобы рассада быстро адаптировалась после пересадки, важно соблюдать несколько простых правил:

  • за несколько часов до работы увлажните почву;
  • осторожно извлекайте сеянцы вместе с комком земли;
  • заглубляйте растения почти до семядольных листьев;
  • используйте легкий и питательный субстрат;
  • после пересадки поставьте рассаду в светлое место без прямых солнечных лучей на несколько дней.

Когда подкармливать томаты после пикировки

Нельзя вносить удобрения сразу после пересадки. Растениям необходимо дать время для восстановления и адаптации.

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Подкармливать томаты можно, когда:

  • после пикировки прошло не менее десяти дней;
  • на стебле появилось два-три новых листа;
  • до высадки в открытый грунт или теплицу осталось около недели.

Лучшие удобрения для томатов после пикировки

Для быстрого роста и развития рассады хорошо подходят комплексные минеральные удобрения, созданные специально для томатов.

Среди популярных вариантов:

  • суперфосфат для укрепления корневой системы;
  • калиевая селитра для развития растений и формирования крепких стеблей;
  • мочевина как источник азота для наращивания зеленой массы.

Чем подкормить томаты после пикировки: натуральные удобрения

Если вы предпочитаете натуральные удобрения, самым эффективным вариантом будет смесь древесной золы и органического удобрения.

Для приготовления раствора потребуется:

  • 10 л воды;
  • 100 г древесной золы;
  • 3 ст. л. настоя коровяка или куриного помета.

Такой состав обеспечивает растения калием, фосфором и другими полезными элементами, которые способствуют формированию будущего урожая.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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