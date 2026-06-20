Чем подкормить помидоры после пикировки: секрет, который обеспечит богатый урожай

Подкормите этим помидоры после пикировки: урожай побьет все рекорды
После пикировки помидоры испытывают стресс, поэтому растения необходимо правильно поддержать. Существуют подкормки, которые помогут помидорам окрепнуть и дать в будущем щедрый урожай.
Новини.LIVE рассказывают, когда подкармливать помидоры после пикировки, и какие удобрения работают лучше всего.
Когда пикировать помидоры
Пикировку рассады томатов проводят после появления двух настоящих листочков. В этот период молодые растения уже достаточно окрепли для пересадки в отдельные емкости.
Важные правила пикировки помидоров
Правильно проведенная пикировка стимулирует развитие дополнительных корней, благодаря чему растение получает больше питательных веществ и влаги. Чтобы рассада быстро адаптировалась после пересадки, важно соблюдать несколько простых правил:
- за несколько часов до работы увлажните почву;
- осторожно извлекайте сеянцы вместе с комком земли;
- заглубляйте растения почти до семядольных листьев;
- используйте легкий и питательный субстрат;
- после пересадки поставьте рассаду в светлое место без прямых солнечных лучей на несколько дней.
Когда подкармливать томаты после пикировки
Нельзя вносить удобрения сразу после пересадки. Растениям необходимо дать время для восстановления и адаптации.
Подкармливать томаты можно, когда:
- после пикировки прошло не менее десяти дней;
- на стебле появилось два-три новых листа;
- до высадки в открытый грунт или теплицу осталось около недели.
Лучшие удобрения для томатов после пикировки
Для быстрого роста и развития рассады хорошо подходят комплексные минеральные удобрения, созданные специально для томатов.
Среди популярных вариантов:
- суперфосфат для укрепления корневой системы;
- калиевая селитра для развития растений и формирования крепких стеблей;
- мочевина как источник азота для наращивания зеленой массы.
Чем подкормить томаты после пикировки: натуральные удобрения
Если вы предпочитаете натуральные удобрения, самым эффективным вариантом будет смесь древесной золы и органического удобрения.
Для приготовления раствора потребуется:
- 10 л воды;
- 100 г древесной золы;
- 3 ст. л. настоя коровяка или куриного помета.
Такой состав обеспечивает растения калием, фосфором и другими полезными элементами, которые способствуют формированию будущего урожая.
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