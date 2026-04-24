Главная Дом и огород Чем подкормить томаты после пикировки: удобрения для крепкой рассады

Чем подкормить томаты после пикировки: удобрения для крепкой рассады

Дата публикации 24 апреля 2026 11:10
Чем подкормить томаты после пикировки: три проверенных рецепта удобрения
Подкормка рассады томатов после пикировки. Коллаж: Новини.LIVE

Пикирование рассады томатов — это не просто пересадка, а серьезный стресс для растения. Ведь корневая система требует времени, чтобы восстановиться. Но есть правильная подкормка, которая поможет рассаде быстро окрепнуть и пойти в рост.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить томаты после пикировки, чтобы получить действительно сильные растения и щедрый урожай.

Зачем подкармливать томаты после пикировки

После пикировки томаты могут внезапно остановиться в росте, и это момент, когда решается их будущая урожайность. Подкормка помогает:

  • ускорить укоренение;
  • укрепить стебель;
  • повысить иммунитет растений;
  • заложить основу для будущего урожая.

Когда подкармливать рассаду томатов

Не спешите с удобрениями сразу после пикировки. Это одна из самых частых ошибок. Оптимальная схема такова:

  • первая подкормка — через 10-14 дней после пересадки;
  • последующие — каждые 10 дней до высадки в открытый грунт.

Важно: подкормки проводят только по влажной почве. Сначала полейте рассаду теплой водой, а уже потом добавляйте питательный раствор. Это защитит корни от ожогов.

Чем подкормить томаты после пикировки: три проверенных рецепта

Дрожжевая подкормка для активного роста

Это один из самых эффективных вариантов органического удобрения для рассады томатов. Дрожжи стимулируют рост корневой системы и активизируют микрофлору почвы.

Как приготовить:

  • 10 г сухих дрожжей;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 10 л теплой воды.

Смесь настаивают 2-3 дня, после чего разводят водой в соотношении 1:10. Поливайте под корень.

Раствор из йода для защиты и укрепления

Йод не только подпитывает, но и помогает защитить рассаду от грибковых заболеваний. Необходимо всего 2 капли йода на 5 л воды.

Раствор должен быть слабым, иначе можно повредить корни. Такая подкормка особенно полезна, если рассада выглядит слабой или медленно растет.

Настой крапивы для укрепления растений

Крапива помогает сформировать крепкие стебли и насыщенный зеленый цвет листьев. Вам нужно:

  • 1 кг измельченной молодой крапивы;
  • 10 л воды.

Смесь настаивают примерно неделю до начала брожения. Перед использованием разводят водой в соотношении 1:20.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
