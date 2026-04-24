Чем подкормить томаты после пикировки: три проверенных рецепта удобрения

Чем подкормить томаты после пикировки: удобрения для крепкой рассады
Пикирование рассады томатов — это не просто пересадка, а серьезный стресс для растения. Ведь корневая система требует времени, чтобы восстановиться. Но есть правильная подкормка, которая поможет рассаде быстро окрепнуть и пойти в рост.
Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить томаты после пикировки, чтобы получить действительно сильные растения и щедрый урожай.
Зачем подкармливать томаты после пикировки
После пикировки томаты могут внезапно остановиться в росте, и это момент, когда решается их будущая урожайность. Подкормка помогает:
- ускорить укоренение;
- укрепить стебель;
- повысить иммунитет растений;
- заложить основу для будущего урожая.
Когда подкармливать рассаду томатов
Не спешите с удобрениями сразу после пикировки. Это одна из самых частых ошибок. Оптимальная схема такова:
- первая подкормка — через 10-14 дней после пересадки;
- последующие — каждые 10 дней до высадки в открытый грунт.
Важно: подкормки проводят только по влажной почве. Сначала полейте рассаду теплой водой, а уже потом добавляйте питательный раствор. Это защитит корни от ожогов.
Чем подкормить томаты после пикировки: три проверенных рецепта
Дрожжевая подкормка для активного роста
Это один из самых эффективных вариантов органического удобрения для рассады томатов. Дрожжи стимулируют рост корневой системы и активизируют микрофлору почвы.
Как приготовить:
- 10 г сухих дрожжей;
- 3 ст. л. сахара;
- 10 л теплой воды.
Смесь настаивают 2-3 дня, после чего разводят водой в соотношении 1:10. Поливайте под корень.
Раствор из йода для защиты и укрепления
Йод не только подпитывает, но и помогает защитить рассаду от грибковых заболеваний. Необходимо всего 2 капли йода на 5 л воды.
Раствор должен быть слабым, иначе можно повредить корни. Такая подкормка особенно полезна, если рассада выглядит слабой или медленно растет.
Настой крапивы для укрепления растений
Крапива помогает сформировать крепкие стебли и насыщенный зеленый цвет листьев. Вам нужно:
- 1 кг измельченной молодой крапивы;
- 10 л воды.
Смесь настаивают примерно неделю до начала брожения. Перед использованием разводят водой в соотношении 1:20.
