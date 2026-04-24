Чим підживити томати після пікірування: три перевірені рецепти добрива

Підживлення розсади томатів після пікірування. Колаж: Новини.LIVE

Пікірування розсади томатів — це не просто пересадка, а серйозний стрес для рослини. Адже коренева система потребує часу, щоб відновитися. Але є правильне підживлення, яке допоможе розсаді швидко зміцніти та піти в ріст.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити томати після пікірування, щоб отримати справді сильні рослини та щедрий врожай.

Навіщо підживлювати томати після пікірування

Після пікірування томати можуть раптово зупинитися в рості, і це момент, коли вирішується їхня майбутня врожайність. Підживлення допомагає:

прискорити укорінення;

зміцнити стебло;

підвищити імунітет рослин;

закласти основу для майбутнього врожаю.

Коли підживлювати розсаду томатів

Не поспішайте з добривами одразу після пікірування. Це одна з найчастіших помилок. Оптимальна схема така:

перше підживлення — через 10-14 днів після пересадки;

наступні — кожні 10 днів до висадки у відкритий ґрунт.

Важливо: підживлення проводять тільки по вологому ґрунту. Спочатку полийте розсаду теплою водою, а вже потім додавайте поживний розчин. Це захистить коріння від опіків.

Читайте також:

Чим підживити томати після пікірування: три перевірені рецепти

Дріжджове підживлення для активного росту

Це один із найефективніших варіантів органічного добрива для розсади томатів. Дріжджі стимулюють ріст кореневої системи та активізують мікрофлору ґрунту.

Як приготувати:

10 г сухих дріжджів;

3 ст. л. цукру;

10 л теплої води.

Суміш настоюють 2-3 дні, після чого розводять водою у співвідношенні 1:10. Поливайте під корінь.

Розчин з йоду для захисту та зміцнення

Йод не тільки підживлює, а й допомагає захистити розсаду від грибкових захворювань. Необхідно всього 2 краплі йоду на 5 л води.

Розчин має бути слабким, інакше можна пошкодити коріння. Таке підживлення особливо корисне, якщо розсада виглядає слабкою або повільно росте.

Настій кропиви для зміцнення рослин

Кропива допомагає сформувати міцні стебла та насичений зелений колір листя. Вам потрібно:

1 кг подрібненої молодої кропиви;

10 л води.

Суміш настоюють приблизно тиждень до початку бродіння. Перед використанням розводять водою у співвідношенні 1:20.

