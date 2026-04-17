Чим підживити розсаду перців після посадки: безкоштовне добриво

Посадка розсади перцю у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро настане час, коли розсаду перців необхідно буде висаджувати у відкритий ґрунт. Для рослин це справжній стрес, тому вони потребують додаткової підтримки. Ефективне рішення буквально росте у вас під ногами. Є простий, але надзвичайно дієвий засіб, яким варто підживити овоч, щоб він швидше укорінився, зміцнив імунітет і запустив активний розвиток.

Новини.LIVE розповідає, як правильно приготувати і використовувати натуральне підживлення, щоб виростити гарний врожай солодких перців.

Яке добриво ідеальне для розсади перців

Багато хто сприймає цю рослину як надокучливий бур'ян, проте це справжнє джерело корисних речовин для городніх культур. Мова йде про звичайну кропиву. Вона працює як комплексне добриво. У її складі є все, що потрібно для активного росту розсади перцю, а саме:

азот — для швидкого нарощування зеленої маси;

— для швидкого нарощування зеленої маси; залізо — для підтримки фотосинтезу і насиченого кольору листя;

— для підтримки фотосинтезу і насиченого кольору листя; магній — для утворення хлорофілу;

— для утворення хлорофілу; кремній — підвищення стійкості до хвороб;

— підвищення стійкості до хвороб; органічні кислоти — покращення засвоєння поживних речовин.

Як правильно приготувати настій кропиви для підживлення перців

Щоб підживлення було максимально ефективним, важливо дотримуватися простих, але важливих правил:

Збирайте кропиву до початку цвітіння, коли вона містить найбільше корисних речовин. Подрібніть приблизно 1 кг свіжої кропиви та залийте 10 л води. Використовуйте пластикову або дерев'яну ємність. Накрийте, але залиште доступ повітря. Поставте у тепле затінене місце. Щодня перемішуйте суміш, щоб прискорити ферментацію.

Через 10-14 днів рідина стане темною та матиме характерний запах — це знак, що добриво готове. Після цього його потрібно процідити та зберігати в прохолодному місці.

Читайте також:

Коли підживлювати розсаду перцю

Перці необхідно підживлювати поетапно:

Через 7-10 днів після висадки — для швидкого укорінення. У період бутонізації — для формування квітів. На початку плодоношення — для збільшення розміру плодів. Під час активного збору врожаю — для підтримки сили рослини.

Як правильно застосовувати настій

Існує два ефективні способи використання:

Полив під корінь. Розводьте настій у співвідношенні 1:10 і виливайте приблизно 0,5-1 л під кожну рослину. Обприскування по листю. Для цього зробіть слабший розчин — 1:20. Обробляйте рослини ввечері або в похмуру погоду.

