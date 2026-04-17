Чем подкормить рассаду перцев после посадки: бесплатное удобрение

Посадка рассады перца в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро наступит время, когда рассаду перцев необходимо будет высаживать в открытый грунт. Для растений это настоящий стресс, поэтому они нуждаются в дополнительной поддержке. Эффективное решение буквально растет у вас под ногами. Есть простое, но чрезвычайно действенное средство, которым стоит подкормить овощ, чтобы он быстрее укоренился, укрепил иммунитет и запустил активное развитие.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно приготовить и использовать натуральную подкормку, чтобы вырастить хороший урожай сладких перцев.

Какое удобрение идеально для рассады перцев

Многие воспринимают это растение как надоедливый сорняк, однако это настоящий кладезь полезных веществ для огородных культур. Речь идет об обычной крапиве. Она работает как комплексное удобрение. В ее составе есть все, что нужно для активного роста рассады перца, а именно:

азот — для быстрого наращивания зеленой массы;

— для быстрого наращивания зеленой массы; железо — для поддержания фотосинтеза и насыщенного цвета листьев;

— для поддержания фотосинтеза и насыщенного цвета листьев; магний — для образования хлорофилла;

— для образования хлорофилла; кремний — укрепление ткани растения и повышение устойчивости к болезням;

— укрепление ткани растения и повышение устойчивости к болезням; органические кислоты — для улучшения усвоения питательных веществ.

Как правильно приготовить настой крапивы для подкормки перцев

Чтобы подкормка была максимально эффективной, важно соблюдать простые, но важные правила:

Собирайте крапиву до начала цветения, когда она содержит больше всего полезных веществ. Измельчите примерно 1 кг свежей крапивы и залейте 10 л воды. Используйте пластиковую или деревянную емкость. Накройте, но оставьте доступ воздуха. Поставьте в теплое затененное место. Ежедневно перемешивайте смесь, чтобы ускорить ферментацию.

Через 10-14 дней жидкость станет темной и будет иметь характерный запах — это знак, что удобрение готово. После этого его нужно процедить и хранить в прохладном месте.

Когда подкармливать рассаду перца

Перцы необходимо подкармливать поэтапно:

Через 7-10 дней после высадки — для быстрого укоренения. В период бутонизации — для формирования цветов. В начале плодоношения — для увеличения размера плодов. Во время активного сбора урожая — для поддержания силы растения.

Как правильно применять настой

Существует два эффективных способа использования:

Полив под корень. Разводите настой в соотношении 1:10 и выливайте примерно 0,5-1 л под каждое растение. Опрыскивание по листьям. Для этого сделайте более слабый раствор — 1:20. Обрабатывайте растения вечером или в пасмурную погоду.

