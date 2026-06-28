Как защитить огород от сорняков и слизней с помощью скошенной травы

Использование скошенной травы на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Скошенная трава кажется обычными садовыми отходами. Большинство сразу же ее выбрасывает. Но на самом деле трава станет настоящим помощником для вашего огорода и сада.

Новини.LIVE рассказывает о четырех простых способах, которые помогут превратить обычную траву в настоящее сокровище для ваших растений.

Что делать со скошенной травой: четыре способа использования

Подкормка

Обычная трава является полезной подкормкой для садовых и огородных культур. Она быстро разлагается и "отдаёт" земле много азота. Таким же образом можно подкармливать и газон, оставляя тонкий слой короткой сухой травы. Но ни в коем случае не влажную, поскольку она может перекрывать доступ воздуха и солнечного света к молодой траве на газоне. Также не стоит оставлять скошенную зелень, если она поражена болезнями или содержит много семян сорняков.

Мульча

Один из самых эффективных способов использования скошенной травы — мульчирование грядок. Слой толщиной примерно 3–5 см вокруг овощей или декоративных растений помогает дольше удерживать влагу после полива, уменьшает перегрев почвы и значительно сдерживает появление сорняков. Постепенно трава перегнивает и превращается в натуральное органическое удобрение, которое улучшает структуру почвы.

Кроме того, скошенная трава прекрасно подходит для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев, ягодных кустарников и живых изгородей. Слой мульчи помогает дольше удерживать воду после дождя или полива, особенно во время летней жары.

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Компост

Скошенная трава — отличный компонент компостной кучи, ведь она относится к так называемой "зеленой" массе, богатой азотом. Чтобы компост созревал правильно, чередуйте ее с сухими листьями, соломой, мелкими ветками или картоном.

Защита грядок от слизней

Слизни и улитки особенно активно повреждают капусту, салат, клубнику и другие сочные культуры. Высушенная скошенная трава становится идеальной защитой. Просто разложите ее тонким слоем вокруг растений. Такая поверхность создаёт для вредителей менее комфортные условия передвижения, поэтому они значительно реже добираются до урожая.

Чего не стоит делать со скошенной травой

Несмотря на всю пользу, есть одна распространённая ошибка, которой лучше избегать, — не сжигайте скошенную траву. Это не только наносит вред окружающей среде, но и запрещено законодательством Украины.

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