Какие травы категорически нельзя выбрасывать в компост: они укроют огород сорняками

Мужчина бросает в компостную кучу зелень и другие отходы. Фото: dreamstime.com

Компостная куча — настоящее сокровище для огородника, ведь это универсальное удобрение для растений на огороде и в саду, которое не требует затрат. Но его очень легко испортить. Одна из распространенных ошибок — складывать туда любые растительные остатки. Есть травы и сорняки, которые даже после длительного перегнивания сохраняют семена и могут буквально покрыть собой огород.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения категорически нельзя выбрасывать в компостную яму, чтобы избежать нежелательного распространения сорняков.

Почему опасно выбрасывать сорняки в компост

Казалось бы, при компостировании вся органика разлагается. Однако со многими сорняками совсем другая история. Их семена и корневища могут оставаться жизнеспособными даже после перегнивания. Особенно опасны сорняки, которые уже зацвели или успели сформировать семена.

Какие сорняки нельзя выбрасывать в компост

Чертополох

Его семена легко переносят процесс компостирования. Даже несколько цветущих растений, выброшенных в компост, могут "дать жизнь" десяткам новых сорняков по всему участку.

Полевой пырей

Этот сорняк размножается не только семенами, но и корневищами. Даже небольшой кусочек корня способен дать новое растение после попадания в почву.

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Осот

Осот известен своей живучестью. Его корневая система быстро восстанавливается, а семена могут сохранять всхожесть в течение нескольких лет.

Полевая березка

Это вьющееся растение активно распространяется корневыми отростками. В компосте его корни часто не успевают полностью разложиться.

Одуванчик с семенами

Ее семена легко прорастают даже после частичного перегнивания.

Амброзия

Один из самых опасных сорняков для огорода. Помимо быстрого распространения, амброзия является сильным аллергеном.

Что делать с опасными сорняками

Сорняки с семенами или мощными корневищами подходят только для утилизации. Лучше всего высушить растения на солнце и вывезти с участка. Удаляйте растения-вредители с участка еще до начала цветения. Так риск распространения семян значительно уменьшается.

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