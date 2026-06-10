Які трави не можна кидати у компост категорично: заразять город бур'янами

Бур'яни вкриють город: які трави не можна кидати у компост
Компостна купа — справжній скарб для городника, адже це універсальне добриво для рослин на городі та в саду, яке не потребує витрат. Але його дуже легко зіпсувати. Одна поширена помилка — складати будь-які рослинні рештки. Є трави та бур'яни, які навіть після тривалого перегнивання зберігають насіння та можуть буквально вкрити собою город.
Новини.LIVE розповідає, які рослини категорично не можна кидати у компостну яму, щоб уникнути небажаного поширення бур'янів.
Чому небезпечно кидати бур'яни у компост
Здавалося б, під час компостування уся органіка розкладається. Проте з багатьма бур'янами зовсім інша історія. Їхні насіння та кореневища можуть залишатися життєздатними навіть після перегнивання. Особливо небезпечні бур'яни, які вже зацвіли або встигли сформувати насіння.
Які бур'яни не можна кидати у компост
- Будяк
Його насіння легко переносить процес компостування. Навіть кілька квітучих рослин, викинутих до компосту, можуть "дати життя" десяткам нових бур'янів по всій ділянці.
- Пирій повзучий
Цей бур'ян розмножується не лише насінням, а й кореневищами. Навіть невеликий шматочок кореня здатний дати нову рослину після потрапляння в ґрунт.
- Осот
Осот відомий своєю живучістю. Його коренева система швидко відновлюється, а насіння може зберігати схожість протягом кількох років.
- Берізка польова
Ця витка рослина активно поширюється кореневими відростками. У компості її корені часто не встигають повністю розкластися.
- Кульбаба з насінням
Її насіння легко проростає навіть після часткового перегнивання.
- Амброзія
Один із найнебезпечніших бур'янів для городу. Крім швидкого поширення, амброзія є сильним алергеном.
Що робити з небезпечними бур'янами
Бур'яни з насінням або потужними кореневищами підходять тільки для утилізації. Найкраще висушити рослини на сонці та вивезти з ділянки. Видаляйте рослини-шкідники з ділянки ще до початку цвітіння. Так ризик поширення насіння значно зменшується.
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