Які трави не можна кидати у компост категорично: заразять город бур'янами

Чоловік кидає у компосту купу зелень та інші відходи. Фото: dreamstime.com

Компостна купа — справжній скарб для городника, адже це універсальне добриво для рослин на городі та в саду, яке не потребує витрат. Але його дуже легко зіпсувати. Одна поширена помилка — складати будь-які рослинні рештки. Є трави та бур'яни, які навіть після тривалого перегнивання зберігають насіння та можуть буквально вкрити собою город.

Новини.LIVE розповідає, які рослини категорично не можна кидати у компостну яму, щоб уникнути небажаного поширення бур'янів.

Чому небезпечно кидати бур'яни у компост

Здавалося б, під час компостування уся органіка розкладається. Проте з багатьма бур'янами зовсім інша історія. Їхні насіння та кореневища можуть залишатися життєздатними навіть після перегнивання. Особливо небезпечні бур'яни, які вже зацвіли або встигли сформувати насіння.

Які бур'яни не можна кидати у компост

Будяк

Його насіння легко переносить процес компостування. Навіть кілька квітучих рослин, викинутих до компосту, можуть "дати життя" десяткам нових бур'янів по всій ділянці.

Пирій повзучий

Цей бур'ян розмножується не лише насінням, а й кореневищами. Навіть невеликий шматочок кореня здатний дати нову рослину після потрапляння в ґрунт.

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Осот

Осот відомий своєю живучістю. Його коренева система швидко відновлюється, а насіння може зберігати схожість протягом кількох років.

Берізка польова

Ця витка рослина активно поширюється кореневими відростками. У компості її корені часто не встигають повністю розкластися.

Кульбаба з насінням

Її насіння легко проростає навіть після часткового перегнивання.

Амброзія

Один із найнебезпечніших бур'янів для городу. Крім швидкого поширення, амброзія є сильним алергеном.

Що робити з небезпечними бур'янами

Бур'яни з насінням або потужними кореневищами підходять тільки для утилізації. Найкраще висушити рослини на сонці та вивезти з ділянки. Видаляйте рослини-шкідники з ділянки ще до початку цвітіння. Так ризик поширення насіння значно зменшується.

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