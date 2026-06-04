Навіщо додавати вугілля до компосту: тренд 2026 року, що підкорив городників

Вугілля у компостній купі. Колаж: Новини.LIVE

Компост — одне з найкращих натуральних добрив для городу та саду. Городники завжди шукають методи, які допоможуть отримати ще корисніше підживлення для рослин. І сьогодні у світі набирає обертів новий тренд — додавання вугілля у компостну купу.

Новини.LIVE розповідає, для чого додавати вугілля у компост та як це правильно робити.

Навіщо у компості використовують вугілля: користь натуральної добавки

Йдеться про біовугілля, яке виготовляється без доступу кисню. Головна його перевага у пористій структурі. Кожна дрібна частинка має тисячі мікроскопічних пор, які працюють як губка. Вони утримують воду, поживні речовини та корисні мікроорганізми, що беруть участь у процесі розкладання органіки. Тому компост із додаванням біовугілля виходить більш пухким, поживним і корисним для рослин.

Біовугілля дає одразу кілька важливих переваг:

Допомагає утримувати азот. Під час компостування частина азоту може випаровуватися, особливо якщо купа перегрівається. Вугілля поглинає ці сполуки та зберігає їх усередині компосту. Зменшує неприємні запахи. Створює комфортне середовище для корисних бактерій і грибків, які відповідають за переробку органічних решток. Готовий компост довше зберігає вологу в ґрунті після внесення на грядки.

Яке вугілля можна використовувати

Найкраще купити готове біовугілля у садових центрах. Можна використовувати й деревне вугілля власного "виробництва", але воно буде менш ефективним. А найголовніше, щоб це була чиста деревина без хімічних добавок.

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вугілля для мангалів із розпалювачами;

брикети з клеями та домішками;

залишки спаленого сміття;

попіл із пластику чи пофарбованої деревини.

Як правильно додавати вугілля до компосту

Перед використанням великі шматки слід подрібнити, щоб вугілля краще працювало. Далі його варто змішати з готовим компостом, настоєм трав або просто замочити у воді на кілька днів. Якщо додати сухе вугілля у компосту купу одразу, воно спочатку почне поглинати поживні речовини й ефект буде меншим. Під час закладання компосту вугілля рівномірно розсипають між шарами зеленої та коричневої органіки. Так воно краще контактує з усіма компонентами.

Скільки вугілля потрібно додавати

Фахівці рекомендують використовувати приблизно від 5 до 10% біовугілля від загального об'єму компостної купи. Наприклад, на 10 відер органічних відходів достатньо додати від половини до одного відра подрібненого вугілля. Перевищувати рекомендовані норми не варто. Надлишок вугілля не зробить компост кращим, а лише збільшить витрати.

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