Зачем добавлять уголь в компост: тренд 2026 года, покоривший огородников

Уголь в компостной куче. Коллаж: Новини.LIVE

Компост — одно из лучших натуральных удобрений для огорода и сада. Огородники всегда ищут методы, которые помогут получить еще более полезную подкормку для растений. И сегодня в мире набирает обороты новый тренд — добавление угля в компостную кучу.

Новини.LIVE рассказывает, для чего добавлять уголь в компост и как это правильно делать.

Зачем в компосте используют уголь: польза натуральной добавки

Речь идет о биоугле, который изготавливается без доступа кислорода. Главное его преимущество в пористой структуре. Каждая мелкая частица имеет тысячи микроскопических пор, которые работают как губка. Они удерживают воду, питательные вещества и полезные микроорганизмы, участвующие в процессе разложения органики. Поэтому компост с добавлением биоугля получается более рыхлым, питательным и полезным для растений.

Биоуголь дает сразу несколько важных преимуществ:

Помогает удерживать азот. Во время компостирования часть азота может испаряться, особенно если куча перегревается. Уголь поглощает эти соединения и сохраняет их внутри компоста. Уменьшает неприятные запахи. Создает комфортную среду для полезных бактерий и грибков, которые отвечают за переработку органических остатков. Готовый компост дольше сохраняет влагу в почве после внесения на грядки.

Какой уголь можно использовать

Лучше всего купить готовый биоуголь в садовых центрах. Можно использовать и древесный уголь собственного "производства", но он будет менее эффективным. А самое главное, чтобы это была чистая древесина без химических добавок.

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Не стоит добавлять материалы, которые могут навредить как компосту, так и будущему урожаю:

уголь для мангалов с разжигателями;

брикеты с клеями и примесями;

остатки сожженного мусора;

пепел из пластика или окрашенной древесины.

Как правильно добавлять уголь в компост

Перед использованием большие куски следует измельчить, чтобы уголь лучше работал. Далее его следует смешать с готовым компостом, настоем трав или просто замочить в воде на несколько дней. Если добавить сухой уголь в компостную кучу сразу, он сначала начнет поглощать питательные вещества и эффект будет меньше. Во время закладки компоста уголь равномерно рассыпают между слоями зеленой и коричневой органики. Так он лучше контактирует со всеми компонентами.

Сколько угля нужно добавлять

Специалисты рекомендуют использовать примерно от 5 до 10% биоугля от общего объема компостной кучи. Например, на 10 ведер органических отходов достаточно добавить от половины до одного ведра измельченного угля. Превышать рекомендуемые нормы не стоит. Избыток угля не сделает компост лучше, а лишь увеличит расходы.

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