Когда компост может стать опасным и как избежать проблем: советы огородникам

Пищевые отходы в компостной куче. Фото: dreamstime.com

Компост считается идеальным природным удобрением для растений на огороде и в саду. Но не все знают, что привычная компостная куча может скрывать серьезную опасность, особенно в теплое время года.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Express рассказывает, когда компост превращается из полезной подкормки в потенциальную угрозу и как избежать проблем.

Какую скрытую угрозу может нести компостная куча

Компостная куча — это большое количество органики, которая разлагается. Во время этого процесса могут образовываться грибки, которые производят микотоксины — токсичные соединения, представляющие особую опасность для собак. Наибольший риск связан с тем, что компост имеет сильный запах, который привлекает четырехлапых.

Дополнительный риск создают пищевые остатки, которые часто попадают в компост:

остатки кофе и кофейная гуща;

овощные остатки;

продукты с плесенью;

большие куски растительного мусора;

кухонные отходы.

Такие отходы, даже в небольшом количестве, могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением у животных. А не редко могут стать причиной серьезного отравления.

Читайте также:

Какие симптомы отравления собаки компостом

Симптомы обычно появляются быстро и могут включать:

возбуждение и беспокойство;

повышение температуры;

рвота;

обильное слюноотделение;

затрудненное дыхание;

дрожь в мышцах;

судороги.

В тяжелых случаях ситуация может стать критической уже в течение нескольких часов. Также компост может вызвать кишечную непроходимость, если животное проглотило большие или плохо разложенные куски органики.

Как сделать компост более безопасным

Чтобы снизить риски, следует придерживаться простых, но важных правил:

Располагайте компостную яму в месте, недоступном для животных. Используйте закрытые или огражденные компостеры, которые не позволяют собакам добраться до содержимого. Внимательно контролируйте, что именно попадает в компост. Не следует добавлять испорченные продукты или то, что не успевает нормально перегнивать. Для дополнительной безопасности можно использовать специальные мульчи, которые не привлекают животных.

Также делимся другими полезными статьями

Какие растения нельзя сажать на участке из-за их высокой ядовитости.

Какие растения привлекают клещей на приусадебный участок.

Как защитить участок от клещей без дорогих средств и сложных процедур.