Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Коли компост стає небезпечним: городників попередили про загрозу

Коли компост стає небезпечним: городників попередили про загрозу

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 18:58
Коли компост може стати небезпечним і як уникнути проблем: поради городникам
Харчові відходи у компостній купі. Фото: dreamstime.com

Компост вважається ідеальним природним добривом для рослин на городі та в саду. Але не всі знають, що звична компостна купа може приховувати серйозну небезпеку, особливо в теплу пору року.

Новини.LIVE з посиланням на видання Express розповідає, коли компост перетворюється з корисного підживлення на потенційну загрозу та як уникнути проблем.

Яку приховану загрозу може нести компостна купа

Компостна купа — це велика кількість органіки, яка розкладається. Під час цього процесу можуть утворюватися грибки, які виробляють мікотоксини — токсичні сполуки, що становлять особливу небезпеку для собак. Найбільший ризик пов'язаний із тим, що компост має сильний запах, який приваблює чотирилапих.

Додатковий ризик створюють харчові залишки, які часто потрапляють у компост:

  • залишки кави та кавова гуща;
  • овочеві залишки;
  • продукти з пліснявою;
  • великі шматки рослинного сміття;
  • кухонні відходи.

Такі відходи, навіть у невеликій кількості, можуть викликати серйозні проблеми з травленням у тварин. А не рідко можуть стати причиною серйозного отруєння.

Читайте також:

Які симптоми отруєння собаки компостом

Симптоми зазвичай з'являються швидко і можуть включати:

  • збудження та неспокій;
  • підвищення температури;
  • блювання;
  • рясне слиновиділення;
  • важке дихання;
  • тремтіння м'язів;
  • судоми.

У важких випадках ситуація може стати критичною вже протягом кількох годин. Також компост може спричиняти кишкову непрохідність, якщо тварина проковтнула великі або погано розкладені шматки органіки.

Як зробити компост безпечнішим

Щоб знизити ризики, варто дотримуватися простих, але важливих правил:

  1. Розташовуйте компостну яму в місці, недоступному для тварин.
  2. Використовуйте закриті або огороджені компостери, які не дозволяють собакам дістатися до вмісту.
  3. Уважно контролюйте, що саме потрапляє в компост. Не слід додавати зіпсовані продукти або те, що не встигає нормально перегнивати.
  4. Для додаткової безпеки можна використовувати спеціальні мульчі, які не приваблюють тварин.

Також ділимося іншими корисними статтями

Які рослини не можна садити на ділянці через їх високу отруйність.

Які рослини приваблюють кліщів на присадибну ділянку.

Як захистити ділянку від кліщів без дорогих засобів та складних процедур.

корисні поради компостна купа загроза для тварин
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації