Чому компост смердить: сім причин та прості способи позбутися проблеми

Компостна купа має неприємний запах. Колаж: Новини.LIVE

Компост вже давно став незамінним добривом для саду та городу. Адже він допомагає отримати родючий ґрунт без зайвих витрат. Але часом городники допускають помилки, через які компостна купа псується та починає неприємно пахнути. Більшість проблем можна усунути буквально за кілька днів.

Новини.LIVE розповідає, через які сім поширених причин компост починає смердіти та як його врятувати.

Який запах має здоровий компост

Якісний компост має запах свіжої землі після дощу або лісової підстилки. Якщо компостна купа пахне гниллю, тухлими продуктами або аміаком, це сигналізує про порушення балансу всередині купи.

Сім причин, чому компостна купа смердить

1. Багато вологих відходів

Надлишок овочевих та фруктових очисток, рослин, свіжої трави та інших вологих органічних відходів провокує неприємний запах. Це відбувається через те, що компост ущільнюється, погано провітрюється та починає загнивати.

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Щоб виправити ситуацію, додайте сухі матеріали, які поглинають зайву вологу та покращують доступ повітря:

опале листя;

подрібнений картон;

папір без кольорового друку;

тирсу;

суху траву.

2. М'ясо або молочні продукти

Залишки м'яса, риби, кістки, сир, молоко або жирна їжа — справжня отрута для компосту. Ці продукти швидко починають псуватися, виділяють сильний запах, приваблюють гризунів та комах.

Для домашнього компосту краще використовувати:

овочеві та фруктові рештки;

чайне листя;

кавову гущу;

бур'яни без насіння;

сухе листя та рослинні залишки.

3. Брак кисню

Для правильного розкладання органіки потрібен кисень. Якщо компост довго не перемішувати, всередині починають активно розмножуватися анаеробні бактерії, які й створюють неприємний запах. Щоб уникнути цього, варто раз на тиждень ворушити компост вилами або спеціальним аератором.

4. Надмірна вологість

Компостна купа не повинна бути ані сухою, ані занадто мокрою. Ідеальна консистенція нагадує добре відтиснуту губку. Коли накопичується багато води, починаються процеси бродіння та гниття. Особливо часто це трапляється після тривалих дощів. У такому випадку допоможуть сухі матеріали та захист компостера від надлишкових опадів.

5. Великі шматки відходів

Цілі яблука, великі овочі або товсті стебла можуть лежати у компості тижнями. Поки вони повільно перегнивають, всередині створюються осередки неприємного запаху. Тож, перед тим як відправляти кухонні відходи до компостера, їх бажано подрібнювати.

6. Свіжі відходи залишаються відкритими

Щойно додані харчові рештки не варто залишати на поверхні компостної купи. Вони швидко починають підсихати, привертають мух і можуть стати джерелом неприємного запаху. Після кожного додавання органічних відходів їх бажано прикривати шаром сухого листя, тирси, паперу або вже готового компосту.

7. Невдале місце для компостера

Розташування компостної купи також має велике значення. Її категорично не можна ставити у сирому, затіненому та погано провітрюваному місці.

Найкраще обрати ділянку, де є:

хороша циркуляція повітря;

помірне сонячне освітлення;

відсутність застою води після дощів.

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