Почему компост воняет: семь причин и простые способы избавиться от проблемы

Компостная куча имеет неприятный запах. Колаж: Новини.LIVE

Компост уже давно стал незаменимым удобрением для сада и огорода. Ведь он помогает получить плодородную почву без лишних затрат. Но порой огородники допускают ошибки, из-за которых компостная куча портится и начинает неприятно пахнуть. Большинство проблем можно устранить буквально за несколько дней.

Новини.LIVE рассказывает, из-за каких семи распространенных причин компост начинает вонять и как его спасти.

Какой запах имеет здоровый компост

Качественный компост имеет запах свежей земли после дождя или лесной подстилки. Если компостная куча пахнет гнилью, тухлыми продуктами или аммиаком, это сигнализирует о нарушении баланса внутри кучи.

Семь причин, почему компостная куча воняет

1. Много влажных отходов

Избыток овощных и фруктовых очисток, растений, свежей травы и других влажных органических отходов провоцирует неприятный запах. Это происходит из-за того, что компост уплотняется, плохо проветривается и начинает загнивать.

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Чтобы исправить ситуацию, добавьте сухие материалы, которые поглощают лишнюю влагу и улучшают доступ воздуха:

опавшие листья;

измельченный картон;

бумагу без цветной печати;

опилки;

сухую траву.

2. Мясо или молочные продукты

Остатки мяса, рыбы, кости, сыр, молоко или жирная пища — настоящий яд для компоста. Эти продукты быстро начинают портиться, выделяют сильный запах, привлекают грызунов и насекомых.

Для домашнего компоста лучше использовать:

овощные и фруктовые остатки;

чайные листья;

кофейную гущу;

сорняки без семян;

сухие листья и растительные остатки.

3. Нехватка кислорода

Для правильного разложения органики нужен кислород. Если компост долго не перемешивать, внутри начинают активно размножаться анаэробные бактерии, которые и создают неприятный запах. Чтобы избежать этого, следует раз в неделю ворошить компост вилами или специальным аэратором.

4. Чрезмерная влажность

Компостная куча не должна быть ни сухой, ни слишком мокрой. Идеальная консистенция напоминает хорошо отжатую губку. Когда накапливается много воды, начинаются процессы брожения и гниения. Особенно часто это случается после длительных дождей. В таком случае помогут сухие материалы и защита компостера от избыточных осадков.

5. Большие куски отходов

Целые яблоки, крупные овощи или толстые стебли могут лежать в компосте неделями. Пока они медленно перегнивают, внутри создаются очаги неприятного запаха. Поэтому, перед тем как отправлять кухонные отходы в компостер, их желательно измельчать.

6. Свежие отходы остаются открытыми

Только что добавленные пищевые остатки не стоит оставлять на поверхности компостной кучи. Они быстро начинают подсыхать, привлекают мух и могут стать источником неприятного запаха. После каждого добавления органических отходов их желательно прикрывать слоем сухих листьев, опилок, бумаги или уже готового компоста.

7. Неудачное место для компостера

Расположение компостной кучи также имеет большое значение. Ее категорически нельзя ставить в сыром, затененном и плохо проветриваемом месте.

Лучше всего выбрать участок, где есть:

хорошая циркуляция воздуха;

умеренное солнечное освещение;

отсутствие застоя воды после дождей.

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