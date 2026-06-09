Як зробити поживний компост за 10 днів: новий спосіб, що підкорює городників

Компостування харчових відходів на ділянці. Колаж: Новини.LIVE

На готовий компост городники зазвичай чекають не менше кількох місяців, а то й увесь рік. Проте у 2026 році усе більше уваги привертають методи швидкого компостування. Один з них дозволяє отримати цінне органічне добриво всього за 10 днів.

Новини.LIVE ділиться секретами, як же ж швидко отримати поживне добриво для рослин.

У чому секрет швидкого дозрівання компосту

Головна умова — створити ідеальні умови для роботи корисних мікроорганізмів. Адже саме вони переробляють органіку та перетворюють її на добриво.

Тож, щоб цього досягти важливо правильно поєднати так звані "зелені" та "коричневі" компоненти.

До зелених належать:

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скошена трава;

овочеві та фруктові очистки;

бур'яни без насіння;

чайна заварка;

кавова гуща.

Коричневими вважаються:

сухе листя;

картон;

папір;

дрібні гілки.

Найкращий результат дає співвідношення приблизно дві частини зелених відходів до однієї частини коричневих.

Який має бути об'єм компостної купи

Щоб всередині компостної купи утворилося достатньо тепла для активності мікроорганізмів, вона має бути розміром не менше за:

1 м у довжину;

1 м у ширину;

1 м у висоту.

Такий об'єм вважається "золотою серединою". Якщо купа менша, вона швидко охолоджується і процес дозрівання різко сповільнюється.

На купу такого розміру необхідно 8-12 відер "зелених" відходів та 4-6 відер "коричневих".

Як прискорити дозрівання компосту

Щоб компост був готовий за 10 днів, усі компоненти потрібно максимально подрібнити. Чим менші шматочки органіки, тим швидше їх перероблять бактерії.

Не менш важливо підтримувати вологість. Компостна маса має бути вологою, як добре відтиснута губка. Якщо суміш пересохне, процес майже зупиниться.

Також важливе регулярне перемішування. У швидких системах компостування купу рекомендують перевертати кожні 1-2 дні. Це насичує її киснем і прискорює роботу мікроорганізмів.

Що можна додати для кращого результату

Природний прискорювач дозрівання компосту — це вже готовий компост або звичайна земля з городу. У них вже містяться корисні бактерії, які швидко заселяють нову компостну купу. Також добре працюють настої кропиви або трав'яні ферментовані добрива. Вони допомагають активізувати процес розкладання органіки.

Як зрозуміти, що компост готовий

Через 7-10 днів маса стає однорідною, пухкою та темною. У ній практично неможливо розпізнати окремі залишки овочів, трави чи листя. Готовий компост має приємний запах лісової землі без ознак гниття або кислого аромату. Таке добриво можна використовувати для грядок, теплиць, квітників і саду.

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