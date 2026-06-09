Как сделать питательный компост за 10 дней: новый способ, покоряющий огородников

Компостирование пищевых отходов на участке. Коллаж: Новини.LIVE

Готового компоста огородники обычно ждут не менее нескольких месяцев, а то и весь год. Однако в 2026 году все больше внимания привлекают методы быстрого компостирования. Один из них позволяет получить ценное органическое удобрение всего за 10 дней.

Новини.LIVE делится секретами, как же быстро получить питательное удобрение для растений.

В чем секрет быстрого созревания компоста

Главное условие — создать идеальные условия для работы полезных микроорганизмов. Ведь именно они перерабатывают органику и превращают ее в удобрение.

Поэтому, чтобы этого достичь важно правильно совместить так называемые "зеленые" и "коричневые" компоненты.

К зеленым относятся:

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скошенная трава;

овощные и фруктовые очистки;

сорняки без семян;

чайная заварка;

кофейная гуща.

Коричневыми считаются:

сухие листья;

картон;

бумага;

мелкие ветки.

Наилучший результат дает соотношение примерно две части зеленых отходов к одной части коричневых.

Какой должен быть объем компостной кучи

Чтобы внутри компостной кучи образовалось достаточно тепла для активности микроорганизмов, она должна быть размером не менее:

1 м в длину;

1 м в ширину;

1 м в высоту.

Такой объем считается "золотой серединой". Если куча меньше, она быстро охлаждается и процесс созревания резко замедляется.

На кучу такого размера необходимо 8-12 ведер "зеленых" отходов и 4-6 ведер "коричневых".

Как ускорить созревание компоста

Чтобы компост был готов за 10 дней, все компоненты нужно максимально измельчить. Чем меньше кусочки органики, тем быстрее их переработают бактерии.

Не менее важно поддерживать влажность. Компостная масса должна быть влажной, как хорошо отжатая губка. Если смесь пересохнет, процесс почти остановится.

Также важно регулярное перемешивание. В быстрых системах компостирования кучу рекомендуют переворачивать каждые 1-2 дня. Это насыщает ее кислородом и ускоряет работу микроорганизмов.

Что можно добавить для лучшего результата

Естественный ускоритель созревания компоста — это уже готовый компост или обычная земля с огорода. В них уже содержатся полезные бактерии, которые быстро заселяют новую компостную кучу. Также хорошо работают настои крапивы или травяные ферментированные удобрения. Они помогают активизировать процесс разложения органики.

Как понять, что компост готов

Через 7-10 дней масса становится однородной, рыхлой и темной. В ней практически невозможно распознать отдельные остатки овощей, травы или листьев. Готовый компост имеет приятный запах лесной земли без признаков гниения или кислого аромата. Такое удобрение можно использовать для грядок, теплиц, цветников и сада.

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