Как сделать питательное удобрение из пищевых отходов: простые правила компостирования

Питательное удобрение из кухонных отходов. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине огородники давно занимаются компостированием. Ведь буквально из мусора можно создать бесплатную и полезную подкормку для растений. Но многие не добавляют в компост кухонные отходы, боясь все испортить. На самом деле это ценные остатки, которые сделают удобрение еще более питательным. Конечно же, если знать некоторые секреты и правила.

Новини.LIVE рассказывает, как компостировать кухонные отходы, чтобы уже через несколько месяцев получить ценный компост для грядок, сада и цветника.

Какие пищевые отходы можно добавлять в компост

Для компостирования прекрасно подходят:

фруктовые кожуры и остатки;

овощные очистки;

кофейная гуща;

чайные листья;

картон и бумага без цветной печати;

яичная скорлупа.

Что нельзя класть в компостную кучу

Некоторые продукты могут испортить процесс разложения, стать причиной неприятного запаха или привлечь вредителей. Категорически нельзя добавлять:

мясо и рыбу;

кости;

молочные продукты;

жирные пищевые отходы;

экскременты домашних животных;

глянцевая или цветная бумага;

большие объемы лука и чеснока.

Как правильно организовать компостирование

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Владельцам частных домов удобнее всего установить компостер в полузатененном уголке участка или обустроить компостную кучу. Если вы живете в квартире, можно использовать специальный контейнер с вентиляцией или вермикомпостер с дождевыми червями.

Придерживайтесь правильного соотношения

Чтобы органика быстро перегнивала, желательно соблюдать пропорцию: две части сухих материалов на одну часть свежих отходов. Такой баланс предотвращает загнивание и помогает поддерживать активность полезных микроорганизмов.

Измельчайте крупные остатки

Чем мельче отходы попадают в компостер, тем быстрее они превращаются в удобрение. Особенно это касается початков и грубых овощных очисток.

Следите за влажностью

Компостная масса должна оставаться умеренно влажной. По ощущениям она должна напоминать хорошо отжатую губку. Также важно регулярно перемешивать содержимое, чтобы внутрь поступал кислород.

Как понять, что компост созревает правильно

В теплое время года качественный компост обычно созревает за 2-3 месяца. Если температура ниже, процесс может длиться до полугода. Есть несколько признаков, которые свидетельствуют об активном процессе разложения:

внутри кучи ощущается тепло;

постепенно уменьшается объем отходов;

отсутствует резкий гнилостный запах;

появляются дождевые черви и другие полезные обитатели.

Ошибки, из-за которых компост может не получиться

Начинающие компостоводы часто сталкиваются с одинаковыми проблемами. Среди самых распространенных ошибок:

избыток влаги;

недостаток воздуха;

добавление запрещенных продуктов;

отсутствие перемешивания;

неправильное соотношение сухих и свежих компонентов.

Как использовать готовый компост на огороде

Созревший компост станет универсальным помощником для сада и огорода. Его можно вносить во время перекопки грядок, добавлять в посадочные лунки или использовать как мульчу вокруг деревьев и кустов.

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