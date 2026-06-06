Почему компост не перегнивает: пять ошибок, из-за которых вы теряете удобрение

Женщина высыпает отходы в компост. Фото: shutterstock.com

Компост называют "черным золотом" для огорода, ведь это универсальная подкормка для большинства садовых и огородных культур. Но далеко не всем удается создать действительно качественное удобрение. Можно месяцами складывать органические отходы, а взамен получать холодную, неразложившуюся массу. Есть несколько причин, которые портят компостную кучу. Хорошая новость в том, что проблему можно устранить.

Новини.LIVE со ссылкой на Homes and Gardens рассказывает, почему компост не созревает, и как вернуть ему "жизнь" и тепло.

Почему компост не перегнивает: главные ошибки и как их исправить

Компостирование — это не просто складывание отходов в одну кучу. Это сложный живой биологический процесс. И успех зависит от баланса отходов, влаги, воздуха и температуры. Когда есть нарушения, микроорганизмы перестают работать, и компост не созревает. Обычно причиной являются эти пять самых распространенных ошибок:

1. Нарушенный баланс азота и углерода

Неправильное соотношение "зеленых" и "коричневых" материалов. К "зеленым", которые дают азот, относятся кухонные отходы, трава, остатки овощей. К "коричневым", которые обеспечивают углерод — сухие листья, картон, ветки.

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Оптимальный баланс — примерно три части коричневых материалов на одну часть зеленых. Если этого нет, процесс замедляется:

много "зеленого" — появляется запах и избыток влаги;

слишком много "коричневого" — компост становится сухим и "мертвым".

2. Недостаток влаги

Без воды микроорганизмы не работают, а следовательно, компост не перегнивает. Слишком сухая масса фактически "засыпает". Правильная влажность — как у хорошо отжатой губки:

влага есть, но вода не течет. Если куча пересохла, достаточно равномерно увлажнить ее водой и перемешать. Если же она переувлажнена, стоит добавить сухие материалы и обеспечить доступ воздуха.

3. Отсутствие воздуха и уплотнения массы

Еще одна критическая ошибка — отсутствие аэрации. Когда компост не "дышит", процесс замедляется. Уплотненная куча:

не нагревается;

начинает неприятно пахнуть;

медленно разлагается.

Чтобы избежать проблемы, регулярно переворачивайте массу вилами или специальным инструментом. Это запускает активную работу микроорганизмов и ускоряет созревание компоста.

4. Слишком маленькая компостная куча

Малая куча не способна удерживать тепло, необходимое для активного перегнивания. Оптимальный размер компостной кучи примерно 1 м в высоту, 1 м в ширину и 1 м в длину.

5. Влияние холода и отсутствие утепления

В холодное время года компост часто "замирает". Низкая температура замедляет работу микроорганизмов, и куча перестает нагреваться. Чтобы этого избежать, компост нужно утеплять:

накрывать соломой или агроволокном;

использовать пленку или щиты;

защищать от ветра.

Также важно не блокировать воздух полностью, чтобы процесс не остановился.

Как понять, что компост восстановился

Если все ошибки исправлены, вы заметите изменения, которые указывают, что процесс перегнивания возобновился и компост постепенно созревает:

куча начинает нагреваться;

исчезает неприятный запах;

масса становится более однородной;

появляется темная, рассыпчатая структура.

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