Как приготовить мощное удобрение из куриного помета: рецепт для большого урожая

Удобрение из куриного помета. Колаж: Новини.LIVE

Куриный помет считается одним из лучших органических удобрений, ведь содержит целый комплекс питательных веществ, необходимых для выращивания крепкой рассады, сочных овощей и фруктов. Но важно знать, как правильно приготовить подкормку, чтобы не навредить растениям.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН рассказывает, как приготовить мощное удобрение из куриного помета, чтобы растения отблагодарили щедрым урожаем.

Удобрение растений куриным пометом: какие преимущества имеет удобрение

Куриный помет считается одним из лучших для подкормки растений благодаря высокому содержанию азота, фосфора, калия и других полезных веществ.

Особенно хорошо на него реагируют томаты, огурцы, перец, капуста и многие другие огородные культуры. Натуральное удобрение помогает:

укрепить корневую систему;

стимулировать развитие побегов и листьев;

улучшить структуру почвы.

Что нужно для приготовления питательного удобрения из куриного помета

Для приготовления эффективной органической подкормки понадобятся:

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гранулированный или сухой куриный помет;

пластмассовое, эмалированное или нержавеющее ведро;

препарат с эффективными микроорганизмами;

чистая вода;

крышка или плотный пакет для накрывания емкости.

Опытные огородники советуют избегать дешевых оцинкованных ведер. Во время брожения активная органика может постепенно повреждать металлическое покрытие.

Как приготовить удобрение из куриного помета

Рецепт довольно простой:

Насыпьте в ведро три мерки куриного помета. Добавьте такое же количество воды. Влейте примерно 150 мл препарата с полезными бактериями. Хорошо перемешайте смесь. Накройте емкость и оставьте в теплом месте на три-пять дней. Концентрат будет готов, когда гранулы полностью размякнут, а на поверхности появятся характерные пузырьки.

Учитывайте, что средство имеет очень резкий запах. Поэтому, ведро желательно плотно закрывать, оставляя лишь небольшое отверстие для доступа воздуха.

Как правильно использовать подкормку

Готовый настой очень концентрированный. Его нужно обязательно разводить, иначе можно сжечь корни растений.

Для приготовления рабочей подкормки разведите 0,5 л готового концентрата в 10 л воды. Жидкое удобрение следует вносить под корень после полива или по увлажненной почве.

Когда подкармливать растения куриным пометом

Лучший период для внесения такого удобрения — весна и начало лета, когда растения активно растут и наращивают зеленую массу.

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