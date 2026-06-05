Як приготувати потужне добриво з курячого посліду: рецепт для великого врожаю

Добриво з курячого посліду. Колаж: Новини.LIVE

Курячий послід вважається одним із найкращих органічних добрив, адже містить цілий комплекс поживних речовин, необхідних для вирощування міцної розсади, соковитих овочів та фруктів. Але важливо знати, як правильно приготувати підживлення, щоб не нашкодити рослинам.

Новини.LIVE з посиланням на ТСН розповідає, як приготувати потужне добриво з курячого посліду, щоб рослини віддячили щедрим врожаєм.

Удобрення рослин курячим послідом: які переваги має добриво

Курячий послід вважається одним з найкращих для підживлення рослин завдяки високому вмісту азоту, фосфору, калію та інших корисних речовин.

Особливо добре на нього реагують томати, огірки, перець, капуста та багато інших городніх культур. Натуральне добриво допомагає:

зміцнити кореневу систему;

стимулювати розвиток пагонів і листя;

покращити структуру ґрунту.

Що потрібно для приготування поживного добрива з курячого посліду

Для приготування ефективного органічного підживлення знадобляться:

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гранульований або сухий курячий послід;

пластмасове, емальоване або нержавіюче відро;

препарат із ефективними мікроорганізмами;

чиста вода;

кришка або щільний пакет для накривання ємності.

Досвідчені городники радять уникати дешевих оцинкованих відер. Під час бродіння активна органіка може поступово пошкоджувати металеве покриття.

Як приготувати добриво з курячого посліду

Рецепт доволі простий:

Насипте у відро три мірки курячого посліду. Додайте таку саму кількість води. Влийте приблизно 150 мл препарату з корисними бактеріями. Добре перемішайте суміш. Накрийте ємність та залиште у теплому місці на три-п'ять днів. Концентрат буде готовий, коли гранули повністю розм'якнуть, а на поверхні з'являться характерні бульбашки.

Враховуйте, що засіб має дуже різкий запах. Тож, відро бажано щільно закривати, залишаючи лише невеликий отвір для доступу повітря.

Як правильно використовувати підживлення

Готовий настій дуже концентрований. Його потрібно обов'язково розводити, інакше можна спалити коріння рослин.

Для приготування робочого підживлення розведіть 0,5 л готового концентрату у 10 л води. Рідке добриво слід вносити під корінь після поливу або по зволоженому ґрунту.

Коли підживлювати рослини курячим послідом

Найкращий період для внесення такого добрива — весна та початок літа, коли рослини активно ростуть і нарощують зелену масу.

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