Чому компост не перегниває: п'ять помилок, через які ви втрачаєте добриво

Жінка висипає відходи у компост. Фото: shutterstock.com

Компост називають "чорним золотом" для городу, адже це універсальне підживлення для більшості садових й городніх культур. Але далеко не всім вдається створити справді якісне добриво. Можна місяцями складати органічні відходи, а натомість отримувати холодну, нерозкладену масу. Є кілька причин, які псують компостну купу. Гарна новина у тому, що проблему можна усунути.

Новини.LIVE з посиланням на Homes and Gardens розповідає, чому компост не дозріває, і як повернути йому "життя" та тепло.

Чому компост не перегниває: головні помилки та як їх виправити

Компостування — це не просто складання відходів у одну купу. Це складний живий біологічний процес. І успіх залежить від балансу відходів, вологи, повітря і температури. Коли є порушення, мікроорганізми перестають працювати, і компост не дозріває. Зазвичай причиною є ці п'ять найпоширеніших помилок:

1. Порушений баланс азоту і вуглецю

Неправильне співвідношення "зелених" і "коричневих" матеріалів. До "зелених", які дають азот, належать кухонні відходи, трава, залишки овочів. До "коричневих", які забезпечують вуглець — сухе листя, картон, гілки.

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Оптимальний баланс — приблизно три частини коричневих матеріалів на одну частину зелених. Якщо цього немає, процес уповільнюється:

забагато "зеленого" — з'являється запах і надлишок вологи;

забагато "коричневого" — компост стає сухим і "мертвим".

2. Нестача вологи

Без води мікроорганізми не працюють, а отже, компост не перегниває. Надто суха маса фактично "засинає". Правильна вологість — як у добре віджатої губки:

волога є, але вода не тече. Якщо купа пересохла, достатньо рівномірно зволожити її водою і перемішати. Якщо ж вона перезволожена, варто додати сухі матеріали і забезпечити доступ повітря.

3. Відсутність повітря і ущільнення маси

Ще одна критична помилка — відсутність аерації. Коли компост не "дихає", процес сповільнюється. Ущільнена купа:

не нагрівається;

починає неприємно пахнути;

повільно розкладається.

Щоб уникнути проблеми, регулярно перевертайте масу вилами або спеціальним інструментом. Це запускає активну роботу мікроорганізмів і прискорює дозрівання компосту.

4. Занадто маленька компостна купа

Мала купа не здатна утримувати тепло, необхідне для активного перегнивання. Оптимальний розмір компостної купи приблизно 1 м у висоту, 1 м у ширину та 1 м у довжину.

5. Вплив холоду і відсутність утеплення

У холодну пору року компост часто "завмирає". Низька температура уповільнює роботу мікроорганізмів, і купа перестає нагріватися. Щоб цього уникнути, компост потрібно утеплювати:

накривати соломою або агроволокном;

використовувати плівку або щити;

захищати від вітру.

Також важливо не блокувати повітря повністю, щоб процес не зупинився.

Як зрозуміти, що компост відновився

Якщо всі помилки виправлені, ви помітите зміни, які вказують, що процес перегнивання відновився і компост поступово дозріває:

купа починає нагріватися;

зникає неприємний запах;

маса стає більш однорідною;

з'являється темна, розсипчаста структура.

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