Полезные сорняки для сада - топ-5 растений, которые улучшают почву, привлекают насекомых и помогают урожаю

Полезные сорняки — пять растений, которые спасают ваш сад
Обычно сорняки считают врагами урожая, но некоторые из них приносят настоящую пользу. Они поддерживают биоразнообразие, привлекают опылителей и даже обогащают почву питательными веществами.
Новини.LIVE рассказывает, какие сорняки стоит оставить в саду осенью, чтобы они работали на урожай, а не против него.
Одуванчик
Его желтые цветы — источник нектара для пчел и бабочек, а семена осенью кормят птиц. Листья добавляют в салаты, а корень используют в фитотерапии для очищения организма.
Крапива
Молодая крапива подходит для настоев и чаев, а густые заросли служат укрытием для насекомых и гусениц бабочек. Настой из крапивы — отличное натуральное удобрение для овощей.
Чертополох
Его колючки отпугивают вредителей, зато цветы привлекают пчел и шмелей. Семена — корм для птиц, а корни разрыхляют землю, улучшая доступ кислорода к почве.
Подорожник
Его сочные листья лечат мелкие раны, а для насекомых и зайцев — это корм и убежище. Подорожник поддерживает микрофлору земли и делает сад более "живым".
Щавель
Помогает удерживать влагу в почве и привлекает полезных насекомых. Его семена служат пищей для птиц, а мощные корни насыщают землю микроэлементами.
Не спешите вырывать все сорняки. Оставив несколько полезных растений, вы создадите естественный баланс в саду, поможете опылителям и улучшите урожай без всякой химии.
