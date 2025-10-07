Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Дом и огород Полезные сорняки — пять растений, которые спасают ваш сад

Полезные сорняки — пять растений, которые спасают ваш сад

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 05:00
Полезные сорняки для сада - топ-5 растений, которые улучшают почву, привлекают насекомых и помогают урожаю
Человек убирает траву в саду. Фото: Freepik

Обычно сорняки считают врагами урожая, но некоторые из них приносят настоящую пользу. Они поддерживают биоразнообразие, привлекают опылителей и даже обогащают почву питательными веществами.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорняки стоит оставить в саду осенью, чтобы они работали на урожай, а не против него.

Читайте также:

Одуванчик

Его желтые цветы — источник нектара для пчел и бабочек, а семена осенью кормят птиц. Листья добавляют в салаты, а корень используют в фитотерапии для очищения организма.

Крапива

Молодая крапива подходит для настоев и чаев, а густые заросли служат укрытием для насекомых и гусениц бабочек. Настой из крапивы — отличное натуральное удобрение для овощей.

Чертополох

Его колючки отпугивают вредителей, зато цветы привлекают пчел и шмелей. Семена — корм для птиц, а корни разрыхляют землю, улучшая доступ кислорода к почве.

Подорожник

Его сочные листья лечат мелкие раны, а для насекомых и зайцев — это корм и убежище. Подорожник поддерживает микрофлору земли и делает сад более "живым".

Щавель

Помогает удерживать влагу в почве и привлекает полезных насекомых. Его семена служат пищей для птиц, а мощные корни насыщают землю микроэлементами.

Не спешите вырывать все сорняки. Оставив несколько полезных растений, вы создадите естественный баланс в саду, поможете опылителям и улучшите урожай без всякой химии.

Мы уже писали о том, как легко очистить дорожки от сорняков своими руками.

Ранее сообщалось о том, как навсегда избавиться от хрена на огороде.

Также мы объясняли то, что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки.

растения огород сад бурьяны трава
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
