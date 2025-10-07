Корисні бур’яни для саду - топ-5 рослин, які покращують ґрунт, приваблюють комах і допомагають врожаю

Людина прибирає траву в саду. Фото: Freepik

Зазвичай бур’яни вважають ворогами врожаю, але деякі з них приносять справжню користь. Вони підтримують біорізноманіття, приваблюють запилювачів і навіть збагачують ґрунт поживними речовинами.

Новини.LIVE розповідає, які бур’яни варто залишити в саду восени, щоб вони працювали на врожай, а не проти нього.

Реклама

Читайте також:

Кульбаба

Її жовті квіти — джерело нектару для бджіл і метеликів, а насіння восени годує птахів. Листя додають у салати, а корінь використовують у фітотерапії для очищення організму.

Кропива

Молода кропива підходить для настоїв і чаїв, а густі зарості служать укриттям для комах і гусені метеликів. Настій з кропиви — чудове натуральне добриво для овочів.

Будяк

Його колючки відлякують шкідників, зате квіти приваблюють бджіл і джмелів. Насіння — корм для птахів, а коріння розпушує землю, покращуючи доступ кисню до ґрунту.

Подорожник

Його соковите листя лікує дрібні рани, а для комах і зайців — це корм і сховище. Подорожник підтримує мікрофлору землі та робить сад більш "живим".

Щавель

Допомагає утримувати вологу у ґрунті й приваблює корисних комах. Його насіння служить їжею для птахів, а потужне коріння насичує землю мікроелементами.

Не поспішайте виривати всі бур’яни. Залишивши кілька корисних рослин, ви створите природний баланс у саду, допоможете запилювачам і покращите врожай без жодної хімії.

Ми вже писали про те, як легко очистити доріжки від бур’янів своїми руками.

Раніше повідомлялося про те, як назавжди позбутися хрону на городі.

Також ми пояснювали те, що посіяти на зиму, щоб не росли бур’яни.