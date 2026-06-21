Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Ретроградный Меркурий приближается: что нельзя делать на огороде

Ретроградный Меркурий приближается: что нельзя делать на огороде

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 07:32
Ретроградный Меркурий летом 2026: что нельзя делать на огороде и в саду
Работа на огороде во время ретроградного Меркурия. Коллаж: Новини.LIVE

Лето — время активной работы на огороде и в саду. Астрологи говорят, что есть особенно благоприятные периоды для работы с растениями, и, наоборот, те, которые могут навредить будущему урожаю. Одним из таких неблагоприятных периодов является ретроградный Меркурий, который продлится с 29 июня по 23 июля.

Новини.LIVE рассказывают, чем нельзя заниматься на огороде и в саду во время обратного движения Меркурия.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, во время которого с Земли создается впечатление, что планета движется в обратном направлении. В астрологии этот период считается временем замедления, пересмотра планов и исправления старых ошибок.

Как ретроградный Меркурий в Раке может влиять на растения

С 29 июня по 23 июля ретроградный Меркурий будет находиться в знаке Рака. Астрологи отмечают, что в это время:

  • саженцы могут дольше укореняться;
  • пересаженные растения дольше адаптируются к новым условиям;
  • растения более чувствительны к стрессу.

Что не стоит делать на огороде и в саду в период ретроградного Меркурия

Астрологи с 29 июня по 23 июля не рекомендуют:

Читайте также:
  • Пересаживать многолетники

Пересадку цветов, кустарников или саженцев советуют отложить до окончания ретроградного Меркурия. Ведь в это время растения могут испытывать дополнительный стресс.

  • Начинать масштабные работы

Закладку новых грядок, создание сада с нуля или реализацию крупных ландшафтных проектов стоит перенести на более благоприятное время.

Также рекомендуется более внимательно обращаться с садовым инвентарем и техникой, поскольку ретроградный Меркурий традиционно связывают с неожиданными поломками и мелкими ошибками.

Какие работы можно выполнять без ограничений

Даже если вы прислушаетесь к советам астрологов, полностью откладывать работу на участке не придется.

В это время можно:

  • рыхлить почву;
  • пропалывать сорняки;
  • вносить удобрения;
  • проводить профилактику болезней и вредителей;
  • планировать будущие посадки;
  • ухаживать за уже высаженными культурами.

Также делимся другими интересными статьями по огородничеству и садоводству

Когда собирать липовый цвет, чтобы получить максимум пользы.

Какой декоративный куст с "золотыми" листьями стоит посадить возле дома.

Какое дерево посадить возле дома, чтобы оно принесло не только красоту, но и семейное счастье.

ретроградный Меркурий полезные советы работа на огороде
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации