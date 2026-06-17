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Главная Дом и огород Не пропустите сезон липы 2026: когда собирать целебный липовый цвет

Не пропустите сезон липы 2026: когда собирать целебный липовый цвет

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 06:52
Когда собирать липовый цвет в 2026 году, чтобы получить максимум пользы: сроки
Сбор липового цвета летом. Коллаж: Новини.LIVE

Когда улицы, парки и леса наполняются сладким ароматом липы — это знак того, что пришло время собирать липовый цвет. Его используют для ароматного чая и домашних заготовок. Но на качество сырья существенно влияет время сбора.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше всего собирать липовый цвет и как правильно его сушить, чтобы сохранить максимум аромата и пользы.

Когда цветет липа в Украине в 2026 году

В большинстве регионов Украины липа начинает цвести в середине июня, а отдельные виды продолжают радовать ароматными соцветиями до конца июля.

Продолжительность цветения зависит от вида дерева. Ориентировочный календарь цветения в 2026 году выглядит так:

  • крупнолистная липа — с середины до конца июня;
  • европейская липа — с середины июня до начала июля (1-7 июля);
  • мелколистная липа — с конца июня и почти до конца июля;
  • крымская липа — с середины июля до начала августа;
  • войлочная липа — со второй половины июля до середины августа.

Когда собирать липовый цвет, чтобы получить максимальную пользу

Липовый цвет стоит собирать в самом начале активного цветения. Когда большинство соцветий уже раскрылись, но часть бутонов еще остается закрытой. В этот период цветки содержат больше всего ароматических веществ и обладают насыщенным медовым запахом.

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Какая погода лучше всего подходит для сбора липы

Собирать следует только в сухую погоду. Лучшее время — первая половина дня, когда утренняя роса уже высохла, а жара ещё не наступила. После дождя спешить не стоит. Осадки частично смывают пыльцу, которая содержит значительную часть аромата и природных соединений.

Где можно собирать липовый цвет

Место сбора не менее важно, чем правильное время. Не стоит срывать цветы возле автомобильных трасс, промышленных зон, больших парковок или предприятий. Деревья в таких местах накапливают загрязнения из воздуха.

Для заготовки подходят:

  • леса и лесополосы;
  • загородные сады;
  • чистые парки вдали от дорог;
  • сельская местность;
  • приусадебные участки, где не используется агрессивная химия.

Как правильно сушить липовый цвет

Чтобы липовый чай зимой сохранил свой неповторимый аромат, важно правильно высушить собранное сырье:

  1. Сразу после сбора цветки раскладывают тонким слоем на чистой бумаге, ткани или мешковине.
  2. Место для сушки должно быть сухим, затененным и хорошо проветриваемым.
  3. Сушить липу под прямыми солнечными лучами не рекомендуется. Солнце ускоряет потерю аромата и ухудшает качество сырья.
  4. Во время сушки соцветия желательно несколько раз осторожно перемешать, чтобы они равномерно просыхали и не заплесневели.

Как понять, что липа уже высохла

Обычно липовый цвет полностью высыхает за 3-5 дней, хотя этот срок зависит от температуры и влажности воздуха. Готовое к хранению сырье остается светлым, ароматным и легко ломается при нажатии.

Если соцветия стали ломкими, но не превращаются в пыль, процесс сушки завершён. Потемневшие или повреждённые цветки лучше сразу отсортировать.

Как хранить липовый цвет

Для длительного хранения подходят стеклянные банки с крышками, бумажные пакеты или тканевые мешочки. Хранить заготовки следует в сухом темном месте без резких перепадов температуры. Хотя липовый цвет может храниться до двух лет, лучший аромат и вкусовые качества он сохраняет в течение первого года после сбора.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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