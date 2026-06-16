День летнего солнцестояния 2026: какие травы посадить для защиты и здоровья

Посадка трав в день летнего солнцестояния. Коллаж: Новини.LIVE

Наши предки считали летнее солнцестояние особенным днем, когда природа находится на пике своей силы. В это время сажали определенные травы. Верили, что такие растения принесут жизненную энергию, здоровье и защитят от зла. Многие огородники и сегодня выбирают эту дату для посева зелени.

Новини.LIVE рассказывает, какие травы посадить в день летнего солнцестояния 21 июня, чтобы не только получить ароматный урожай, но и наполнить жизнь счастьем и гармонией.

Пять трав, которые стоит посадить в день летнего солнцестояния 21 июня

Кинза

Кинза, или кориандр, относится к культурам, которые быстро входят и дают свежую зелень буквально за считанные дни. Посеянная в день летнего солнцестояния кинза принесет в жизнь положительные изменения.

Укроп

Без укропа трудно представить украинский огород. Эта ароматная зелень неприхотлива в выращивании и хорошо переносит летнюю жару. Укроп символизирует выносливость и защиту. По народным приметам это мощный оберег от злых сил и сглаза. Его высевали возле дома и хозяйственных построек, веря, что он помогает сохранять благополучие и отгонять негатив.

Петрушка

Петрушка остается одной из самых популярных зеленых культур среди дачников. Посев в день летнего солнцестояния позволяет получить молодые сочные листочки, которые долго остаются нежными и ароматными. Наши предки верили, что петрушка, растущая возле дома, защищает от зла.

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Базилик

Базилик издавна считается растением, олицетворяющим достаток, семейный уют и жизненную энергию. Эта теплолюбивая культура прекрасно растет в прогретой июньской почве и быстро набирает силу. По народным поверьям, посеянный в день летнего солнцестояния базилик наполняет дом добром, способствует семейному согласию.

Мята или мелисса

Эти ароматные травы помогают успокоить нервную систему, уменьшить внутреннее напряжение. Наши предки верили, что мята или мелисса очищают пространство вокруг от тяжелой энергии. Эти растения, посаженные 21 июня, станут символическими природными защитниками дома и благополучия.

Как ухаживать за зеленью после посева

Чтобы зелень быстро взошла и оставалась сочной в течение всего сезона, придерживайтесь нескольких простых правил:

Регулярно поливайте, особенно молодые всходы во время жары. Не забывайте прореживать густые посевы, чтобы каждое растение получало достаточно света, воды и питательных веществ. Следите за появлением вредителей и по возможности используйте безопасные методы защиты. Обновляйте посевы — новые партии зелени каждые несколько недель обеспечат вас свежим урожаем почти до осени. Не выращивайте одни и те же культуры на одном месте несколько лет подряд.

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