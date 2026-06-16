День літнього сонцестояння 2026: які трави посадити для захисту та здоров'я

Посадка трав у день літнього сонцестояння. Колаж: Новини.LIVE

Літнє сонцестояння наші предки вважали особливим днем, коли природа перебуває на піку своєї сили. У цей час садили певні трави. Вірили, такі рослини принесуть життєву енергію, здоров'я та захистять від зла. Багато городників і сьогодні обирають цю дату для посіву зелені.

Новини.LIVE розповідає, які трави посадити у день літнього сонцестояння 21 червня, щоб не лише отримати ароматний урожай, а й наповнити життя щастям та гармонією.

П'ять трав, які варто посадити у літнє сонцестояння 21 червня

Кінза

Кінза, або коріандр, належить до культур, які швидко сходять і дають свіжу зелень буквально за лічені дні. Посіяна в літнє сонцестояння кінза принесе у життя позитивні зміни.

Кріп

Без кропу важко уявити український город. Ця ароматна зелень невибаглива у вирощуванні та добре переносить літню спеку. Кріп символізує витривалість і захист. За народними прикметами це потужний оберіг від злих сил і недоброго ока. Його висівали біля дому та господарських будівель, вірячи, що він допомагає зберігати добробут і відганяти негатив.

Петрушка

Петрушка залишається однією з найпопулярніших зелених культур серед дачників. Посів у день літнього сонцестояння дозволяє отримати молоді соковиті листочки, які довго залишаються ніжними та ароматними. Наші предки вірили, петрушка, що росте біля дому, захищає від зла.

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Базилік

Базилік здавна вважають рослиною, що уособлює достаток, сімейний затишок і життєву енергію. Ця теплолюбна культура чудово росте у прогрітому червневому ґрунті та швидко набирає сили. За народними віруваннями, посіяний у день літнього сонцестояння базилік наповнює оселю добром, сприяє родинній злагоді.

М'ята або меліса

Ці ароматні трави допомагають заспокоїти нервову систему, зменшити внутрішню напругу. Наші предки вірили, що м'ята або меліса очищають простір довкола від важкої енергії. Ці рослини, посаджені 21 червня, стануть символічними природними захисниками дому та добробуту.

Як доглядати за зеленню після посіву

Щоб зелень швидко зійшла та залишалася соковитою протягом усього сезону, дотримуйтесь кількох простих правил:

Регулярно поливайте, особливо молоді сходи під час спеки. Не забувайте проріджувати густі посіви, щоб кожна рослина отримувала достатньо світла, води та поживних речовин. Слідкуйте за появою шкідників і за можливості використовуйте безпечні методи захисту. Оновлюйте посіви — нові партії зелені кожні кілька тижнів забезпечать вас свіжим урожаєм майже до осені. Не вирощуйте одні й ті самі культури на одному місці кілька років поспіль.

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