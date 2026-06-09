Що посадити біля дому у 2026 році: золотий кущ, що приваблює гроші та успіх

Жінка садить рослини у саду. Колаж: Новини.LIVE

Є рослини, які здатні не тільки прикрасити сад та подвір'я, а й, за народними прикметами, принести своїм власникам достаток, удачу та гармонію. Саме такою рослиною є вічнозелений декоративний кущ із незвичайним золотистим листям. Він вважається справжнім символом процвітання.

Новини.LIVE розповідає, що це за декоративна рослина та чому її варто посадити біля дому.

Що це за рослина та чому її називають "золотою"

Декоративна рослина називається бересклет Форчуна "Смарагд і золото" (Euonymus fortunei "Emerald 'n' Gold"). Це компактний вічнозелений чагарник, який походить зі Східної Азії. Його головна особливість — яскраве листя. Центр листкової пластини має насичений смарагдово-зелений колір, а краї яскраво-жовті. На сонці кущ буквально сяє, ніби вкритий золотим пилом. Через свій вигляд його часто називають "золотою рослиною" або "живим скарбом для саду".

Декоративна рослина бересклет Форчуна. Колаж: Новини.LIVE

Який вигляд має бересклет Форчуна

Бересклет Форчуна формує густий, акуратний кущ заввишки від 30 до 60 см. При цьому він активно розростається вшир і може створювати красивий декоративний килим.

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Навесні й улітку кущ має насичений лимонний або ж золотистий колір, а восени та взимку часто переходить у мідні або червонуваті відтінки.

Чому цей декоративний кущ варто посадити на ділянці

Бересклет Форчуна має чимало переваг:

зберігає декоративність протягом усього року;

добре переносить морози;

невибагливий у догляді;

підходить для бордюрів, альпійських гірок і контейнерного вирощування;

легко піддається формуванню та обрізці;

рідко уражається шкідниками.

Декоративна рослина бересклет Форчуна. Колаж: Новини.LIVE

Як правильно вирощувати бересклет Форчуна

Освітлення

Кущ гарно росте на сонячних або напівзатінених ділянках. Чим більше світла отримує рослина, тим яскравішою буде золота облямівка листя.

Ґрунт

Рослина невибаглива до складу ґрунту, однак потребує хорошого дренажу. Застій води біля коренів може спричинити їх загнивання.

Полив

Бересклет краще переносить короткочасну посуху, ніж надмірну вологу. Поливати його слід лише після підсихання верхнього шару землі.

Обрізка

Регулярне прищипування пагонів допомагає зробити кущ густішим і надати йому бажаної форми. Якщо з'являються повністю зелені пагони без золотистого забарвлення, їх рекомендують видаляти.

Народні прикмети та значення у феншуй

У різних культурах бересклет Форчуна вважають символом достатку та багатства. А його золотисте листя асоціюють із золотом. Існує прикмета: чим густіший і пишніший кущ, тим більше позитивної енергії він накопичує для господарів оселі.

За феншуй, рослини із золотим листям активізують енергію добробуту. А щоб її підсилити, посадити бересклет Форчуна варто в одній із зон багатства: біля входу до будинку, поруч із терасою або в південно-східній частині ділянки.

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