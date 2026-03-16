Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Які кущі посадити на подвір'ї: принесуть щастя і захистять оселю

Які кущі посадити на подвір'ї: принесуть щастя і захистять оселю

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 23:45
Які кущі посадити на подвір'ї: принесуть щастя і захистять оселю
Декоративні та квітучі кущі біля будинку. Фото: Pinterest

В Україні з давніх-давен господарі ретельно обирали рослини, які ростимуть поруч із домом. Вірили, деякі мають негативну енергетику, тоді як інші — дарують родині щастя та можуть захистити від негараздів. У народних прикметах особливо виділяли кілька кущів. Вони не тільки були оберегами, а ще й мали практичну цінність.

Новини.LIVE розповідає, які кущі-обереги варто посадити на своєму подвір'ї, щоб отримати користь та залучити удачу і спокій у дім.

народні прикмети декоративні кущі квітучі рослини
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації