Які кущі посадити на подвір'ї: принесуть щастя і захистять оселю

Декоративні та квітучі кущі біля будинку. Фото: Pinterest

В Україні з давніх-давен господарі ретельно обирали рослини, які ростимуть поруч із домом. Вірили, деякі мають негативну енергетику, тоді як інші — дарують родині щастя та можуть захистити від негараздів. У народних прикметах особливо виділяли кілька кущів. Вони не тільки були оберегами, а ще й мали практичну цінність.

Новини.LIVE розповідає, які кущі-обереги варто посадити на своєму подвір'ї, щоб отримати користь та залучити удачу і спокій у дім.

Реклама

Читайте також:

Які кущі посадити на подвір'ї, щоб залучити щастя: народні прикмети

Акація

Українці здавна пов'язували цю рослину із родючістю та продовженням роду. За прикметами, якщо посадити кущ біля дому, то вже невдовзі у родини з'явиться дитинка. Там, де росте акація панує радість та мир. Кущ має декоративну цінність. Під час цвітіння він наповнює повітря ніжним ароматом, що заспокоює та допомагає зняти стрес. А ще біла акація є лікарською, квіти використовують у народній медицині.

Шипшина

Шипшина вважається рослиною-оберегом, яка боронить родину від зла. А ще за народними прикметами вона здатна зміцнити родинні стосунки та підтримувати гармонію між подружжям. Не слід забувати, що у травні-червні кущ дуже гарно цвіте, а восени дарує цілющі плоди, які використовують у народній медицині.

Ялівець

Наші пращури садили ялівець навпроти будинку. У народних віруваннях він вважається одним із найсильніших кущів-захисників. Йому приписують здатність відганяти злих духів та оберігати дім від недобрих намірів. Сильний аромат рослини очищає простір від негативної енергії. А ще кущ має гарні темно-сині ягоди, які мають пряний, смолистий смак і використовуються як спеція та в лікувальних цілях.

Також ділимося іншими цікавими українськими прикметами про рослини

Яке дерево садили на подвір'ї наші предки, щоб у родині панувало щастя.

Чому не можна садити калину біля дому за народними прикметами.