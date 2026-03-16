Какие кусты посадить во дворе: принесут счастье и защитят жилище

Декоративные и цветущие кустарники возле дома. Фото: Pinterest

В Украине с давних времен хозяева тщательно выбирали растения, которые будут расти рядом с домом. Верили, некоторые имеют негативную энергетику, тогда как другие — дарят семье счастье и могут защитить от невзгод. В народных приметах особенно выделяли несколько кустов. Они не только были оберегами, но и имели практическую ценность.

Новини.LIVE рассказывает, какие кусты-обереги стоит посадить в своем дворе, чтобы получить пользу и привлечь удачу и спокойствие в дом.

Реклама

Какие кусты посадить во дворе, чтобы привлечь счастье: народные приметы

Акация

Украинцы издавна связывали это растение с плодородием и продолжением рода. По приметам, если посадить куст возле дома, то уже вскоре в семье появится ребенок. Там, где растет акация царит радость и мир. Куст имеет декоративную ценность. Во время цветения он наполняет воздух нежным ароматом, который успокаивает и помогает снять стресс. А еще белая акация является лекарственной, цветы используют в народной медицине.

Шиповник

Шиповник считается растением-оберегом, которое защищает семью от зла. А еще по народным приметам он способен укрепить семейные отношения и поддерживать гармонию между супругами. Не следует забывать, что в мае-июне куст очень красиво цветет, а осенью дарит целебные плоды, которые используют в народной медицине.

Можжевельник

Наши предки сажали можжевельник напротив дома. В народных верованиях он считается одним из самых сильных кустов-защитников. Ему приписывают способность отгонять злых духов и оберегать дом от недобрых намерений. Сильный аромат растения очищает пространство от негативной энергии. А еще куст имеет красивые темно-синие ягоды, которые имеют пряный, смолистый вкус и используются как специя и в лечебных целях.

