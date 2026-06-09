Что посадить возле дома в 2026 году: золотой куст, притягивающий деньги и успех

Это «золотое» растение привлекает богатство: что посадить возле дома
Есть растения, которые способны не только украсить сад и двор, но и, согласно народным приметам, принести своим владельцам достаток, удачу и гармонию. Именно таким растением является вечнозеленый декоративный куст с необычной золотистой листвой. Он считается настоящим символом процветания.
Новости.LIVE рассказывают, что это за декоративное растение и почему его стоит посадить возле дома.
Что это за растение и почему его называют «золотым»
Декоративное растение называется бересклет Форчуна «Изумруд и золото» (Euonymus fortunei «Emerald 'n' Gold»). Это компактный вечнозеленый кустарник из семейства бересклетовых, который родом из Восточной Азии. Его главная особенность — двухцветная листва. Центр листовой пластинки имеет насыщенный изумрудно-зеленый цвет, а края украшены яркой золотисто-желтой каймой. На солнце куст буквально сияет, словно покрытый золотой пылью. Именно поэтому его часто называют «золотым растением» или «живым сокровищем для сада».
Как выглядит бересклет Форчуна
Бересклет Форчуна формирует густой, аккуратный куст высотой от 30 до 60 см. При этом он активно разрастается вширь и может создавать красивый декоративный ковер.
Весной и летом золотистая окантовка приобретает насыщенный лимонный цвет, а осенью и зимой часто переходит в розовые, медные или красноватые оттенки. Благодаря этому растение остается декоративным даже в холодное время года.
Почему этот декоративный куст стоит посадить на участке
Бересклет Форчуна имеет немало преимуществ:
- сохраняет декоративность в течение всего года;
- хорошо переносит морозы;
- неприхотлив в уходе;
- подходит для бордюров, альпийских горок и контейнерного выращивания;
- легко поддается формированию и обрезке;
- редко поражается вредителями.
Как правильно выращивать бересклет Форчуна
- Освещение
Куст хорошо растет на солнечных или полузатененных участках. Чем больше света получает растение, тем ярче будет золотая кайма листьев.
- Почва
Растение неприхотливо к составу почвы, однако требует хорошего дренажа. Застой воды у корней может привести к их загниванию.
- Полив
Бересклет лучше переносит кратковременную засуху, чем избыток влаги. Поливать его следует только после подсыхания верхнего слоя почвы.
- Обрезка
Регулярное прищипывание побегов помогает сделать куст гуще и придать ему желаемую форму. Если появляются полностью зеленые побеги без золотистого окраса, их рекомендуют удалять.
Народные приметы и значение в фэншуй
В разных культурах бересклет Форчуна считают символом достатка и богатства. А его золотистую листву ассоциируют с золотом. Существует примета: чем гуще и пышнее куст, тем больше положительной энергии он накапливает для хозяев дома.
Согласно фэншуй, растения с золотыми листьями активизируют энергию благополучия. А чтобы ее усилить, посадить бересклет Форчуна стоит в одной из зон богатства: у входа в дом, рядом с террасой или в юго-восточной части участка.
Также делимся другими интересными статьями
Какое дерево посадить возле дома, чтобы оно принесло не только красоту, но и семейное счастье.
Почему нельзя сажать калину возле дома по народным приметам и какие есть практические причины.
Какие растения по народным приметам нельзя держать дома женщинам.