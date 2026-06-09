Что посадить возле дома в 2026 году: золотой куст, притягивающий деньги и успех

Женщина сажает растения в саду. Коллаж: Новости.LIVE

Есть растения, которые способны не только украсить сад и двор, но и, согласно народным приметам, принести своим владельцам достаток, удачу и гармонию. Именно таким растением является вечнозеленый декоративный куст с необычной золотистой листвой. Он считается настоящим символом процветания.

Новости.LIVE рассказывают, что это за декоративное растение и почему его стоит посадить возле дома.

Что это за растение и почему его называют «золотым»

Декоративное растение называется бересклет Форчуна «Изумруд и золото» (Euonymus fortunei «Emerald 'n' Gold»). Это компактный вечнозеленый кустарник из семейства бересклетовых, который родом из Восточной Азии. Его главная особенность — двухцветная листва. Центр листовой пластинки имеет насыщенный изумрудно-зеленый цвет, а края украшены яркой золотисто-желтой каймой. На солнце куст буквально сияет, словно покрытый золотой пылью. Именно поэтому его часто называют «золотым растением» или «живым сокровищем для сада».

Декоративное растение бересклет Форчуна. Коллаж: Новости.LIVE

Как выглядит бересклет Форчуна

Бересклет Форчуна формирует густой, аккуратный куст высотой от 30 до 60 см. При этом он активно разрастается вширь и может создавать красивый декоративный ковер.

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Весной и летом золотистая окантовка приобретает насыщенный лимонный цвет, а осенью и зимой часто переходит в розовые, медные или красноватые оттенки. Благодаря этому растение остается декоративным даже в холодное время года.

Почему этот декоративный куст стоит посадить на участке

Бересклет Форчуна имеет немало преимуществ:

сохраняет декоративность в течение всего года;

хорошо переносит морозы;

неприхотлив в уходе;

подходит для бордюров, альпийских горок и контейнерного выращивания;

легко поддается формированию и обрезке;

редко поражается вредителями.

Декоративное растение бересклет Форчуна. Коллаж: Новости.LIVE

Как правильно выращивать бересклет Форчуна

Освещение

Куст хорошо растет на солнечных или полузатененных участках. Чем больше света получает растение, тем ярче будет золотая кайма листьев.

Почва

Растение неприхотливо к составу почвы, однако требует хорошего дренажа. Застой воды у корней может привести к их загниванию.

Полив

Бересклет лучше переносит кратковременную засуху, чем избыток влаги. Поливать его следует только после подсыхания верхнего слоя почвы.

Обрезка

Регулярное прищипывание побегов помогает сделать куст гуще и придать ему желаемую форму. Если появляются полностью зеленые побеги без золотистого окраса, их рекомендуют удалять.

Народные приметы и значение в фэншуй

В разных культурах бересклет Форчуна считают символом достатка и богатства. А его золотистую листву ассоциируют с золотом. Существует примета: чем гуще и пышнее куст, тем больше положительной энергии он накапливает для хозяев дома.

Согласно фэншуй, растения с золотыми листьями активизируют энергию благополучия. А чтобы ее усилить, посадить бересклет Форчуна стоит в одной из зон богатства: у входа в дом, рядом с террасой или в юго-восточной части участка.

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