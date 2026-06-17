Коли збирати липовий цвіт у 2026 році, щоб отримати максимум користі: терміни

Збір цвіту липи влітку. Колаж: Новини.LIVE

Коли вулиці, парки та ліси наповнюються солодким ароматом липи — це знак, що настав час збирати липовий цвіт. Його використовують для запашного чаю та домашніх заготовок. Але на якість сировини суттєво впливає час збору.

Новини.LIVE розповідає, коли найкраще збирати липовий цвіт і як правильно його сушити, щоб зберегти максимум аромату та користі.

Коли цвіте липа в Україні у 2026 році

У більшості регіонів України липа починає цвісти в середині червня, а окремі види продовжують радувати ароматними суцвіттями до кінця липня.

Тривалість цвітіння залежить від виду дерева. Орієнтовний календар цвітіння у 2026 році виглядає так:

великолиста липа — з середини й до кінця червня;

європейська липа — з середини червня й до початку липня (1-7 липня);

дрібнолиста липа — з кінця червня й майже до кінця липня;

кримська липа — від середини липня до початку серпня;

повстяна липа — від другої половини липня до середини серпня.

Коли збирати липовий цвіт, щоб отримати максимум користі

Липовий цвіт варто збирати на самому початку активного цвітіння. Коли більшість суцвіть уже розкрилися, але частина бутонів ще залишається закритою. У цей період квітки містять найбільше ароматичних речовин і мають насичений медовий запах.

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Під час збору суцвіття обривають або зрізають разом із характерним світлим приквітком — тонким листочком, який росте поруч із квітами.

Яка погода найкраще підходить для збору липи

Збирати варто лише у суху погоду. Найкращий час — перша половина дня, коли ранкова роса вже висохла, а спека ще не настала. Після дощу поспішати не варто. Опади частково змивають пилок, який містить значну частину аромату та природних сполук.

Де можна збирати липовий цвіт

Місце збору не менш важливе, ніж правильний час. Не варто зривати квіти біля автомобільних трас, промислових зон, великих парковок або підприємств. Дерева в таких місцях накопичують забруднення з повітря.

Для заготівлі підходять:

ліси та лісосмуги;

заміські сади;

чисті парки далеко від доріг;

сільська місцевість;

присадибні ділянки без використання агресивної хімії.

Як правильно сушити липовий цвіт

Щоб липовий чай узимку зберіг свій неповторний аромат, важливо правильно висушити зібрану сировину:

Одразу після збору квітки розкладають тонким шаром на чистому папері, тканині або мішковині. Місце для сушіння має бути сухим, затіненим і добре провітрюваним. Під прямими сонячними променями сушити липу не рекомендується. Сонце прискорює втрату аромату та погіршує якість сировини. Під час сушіння суцвіття бажано кілька разів обережно перемішати, щоб вони рівномірно просихали й не пріли.

Як зрозуміти, що липа вже висохла

Зазвичай липовий цвіт повністю висихає за 3-5 днів, хоча цей термін залежить від температури та вологості повітря. Готова до зберігання сировина залишається світлою, ароматною та легко ламається при натисканні.

Якщо суцвіття стали крихкими, але не перетворюються на пил, процес сушіння завершено. Потемнілі або пошкоджені квітки краще відразу відсортувати.

Як зберігати липовий цвіт

Для тривалого зберігання підходять скляні банки з кришками, паперові пакети або тканинні мішечки.

Тримати заготовки слід у сухому темному місці без різких перепадів температури. Хоча липовий цвіт може зберігатися до двох років, найкращий аромат і смакові властивості він має протягом першого року після збору.

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