Де не можна садити плодові дерева у саду: шість місць, які залишать вас без врожаю

Посадка плодового дерева в саду. Фото: magnific.com

Здається, що посадити плодове дерево у саду — проста справа. Та насправді навіть найкращий саджанець яблуні, груші чи сливи може так і не порадувати врожаєм, якщо посадити його у неправильному місці. Деякі ділянки на подвір'ї буквально прирікають дерева на хвороби, поганий розвиток і низьку врожайність.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, де категорично не можна садити плодові дерева та які помилки найчастіше допускають власники садів.

Шість місць, де не можна садити плодові дерева

1. Тісні місця біля будівель і парканів

Обираючи місце посадки, враховуйте, що буквально через кілька років плодове дерево "відростить" широку крону та потужну кореневу систему.

Не можна садити рослину близько до будинку, гаража, господарських споруд або паркану, оскільки:

дерево почне відчувати нестачу простору й може зупиниться у рості;

коріння може пошкоджувати фундамент чи комунікації;

загущена крона погіршить циркуляцію повітря, через що розвиватимуться грибкові хвороби.

2. Низини та заболочені ділянки

Одне з найгірших місць для фруктового саду — території, де застоюється вода після дощів або навесні під час танення снігу. Коріння плодових дерев потребує доступу до кисню. У перезволоженому ґрунті воно починає задихатися, що поступово призводить до загнивання та ослаблення рослини. Особливо небезпечними є:

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низини;

заболочені куточки саду;

місця з високим рівнем ґрунтових вод.

Якщо іншого варіанта немає, дерево краще висаджувати на штучному підвищенні або насипному пагорбі.

3. Ділянки з неправильним освітленням

Для більшості плодових культур сонце є одним із головних факторів гарного плодоношення. У затінених місцях дерева ростуть повільніше, формують менше квіткових бруньок і дають значно слабший урожай. Враховуйте, що північна сторона будинку зазвичай залишається в тіні більшу частину дня, тоді як південна отримує максимум сонячного світла.

4. Бідний і виснажений ґрунт

Звичайно для росту та розвитку плодовим деревам потрібен поживний ґрунт. Для цього перед посадкою саджанця використовуйте компост, перегній або інші органічні добрива.

Також перед посадкою бажано оцінити стан ґрунту або провести його аналіз. Адже для більшості плодових дерев найкраще підходить слабокислий або близький до нейтрального ґрунт.

5. Біля доріжок і в місцях з постійним рухом

На перший погляд здається зручним посадити дерево біля садової доріжки. Проте з часом це може створити чимало проблем:

дозрілі плоди падатимуть на тротуар, забруднюватимуть покриття та приваблюватимуть комах;

коріння поступово здатне пошкоджувати доріжки;

урожай може постраждати від випадкових пошкоджень або небажаного збору.

6. Місця, які не відповідають клімату регіону

Необхідно обирати сорт який пристосований саме до вашого клімату. Перед покупкою саджанця враховуйте, які у нього вимоги до температури, тривалості теплого періоду та зимових холодів. Деякі сорти потребують достатньої кількості морозних днів узимку, іншим необхідне довге й тепле літо для визрівання плодів.

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