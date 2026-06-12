Где нельзя сажать фруктовые деревья в саду: шесть мест, которые лишат вас урожая

Посадка плодового дерева в саду. Фото: magnific.com

Кажется, что посадить плодовое дерево в саду — дело несложное. Но на самом деле даже самый лучший саженец яблони, груши или сливы может так и не порадовать урожаем, если посадить его в неподходящем месте. Некоторые участки во дворе буквально обрекают деревья на болезни, плохое развитие и низкую урожайность.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, где категорически нельзя сажать плодовые деревья и какие ошибки чаще всего допускают владельцы садов.

Шесть мест, где нельзя сажать плодовые деревья

1. Тесные места возле зданий и заборов

Выбирая место посадки, учитывайте, что буквально через несколько лет плодовое дерево "отростит" широкую крону и мощную корневую систему.

Нельзя сажать растение близко к дому, гаражу, хозяйственным постройкам или забору, поскольку:

дерево начнет испытывать недостаток пространства и может остановиться в росте;

корни могут повредить фундамент или коммуникации;

густая крона ухудшит циркуляцию воздуха, из-за чего будут развиваться грибковые заболевания.

2. Низины и заболоченные участки

Одно из худших мест для фруктового сада — территории, где застаивается вода после дождей или весной во время таяния снега. Корни плодовых деревьев нуждаются в доступе к кислороду. В переувлажненной почве они начинают задыхаться, что постепенно приводит к загниванию и ослаблению растения. Особенно опасны:

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низины;

заболоченные уголки сада;

места с высоким уровнем грунтовых вод.

Если другого варианта нет, дерево лучше высаживать на искусственном возвышении или насыпном холме.

3. Участки с неправильным освещением

Для большинства плодовых культур солнце является одним из главных факторов хорошего плодоношения. В затененных местах деревья растут медленнее, формируют меньше цветочных почек и дают значительно более слабый урожай. Учитывайте, что северная сторона дома обычно остается в тени большую часть дня, тогда как южная получает максимум солнечного света.

4. Бедная и истощенная почва

Конечно, для роста и развития плодовым деревьям нужна питательная почва. Для этого перед посадкой саженца используйте компост, перегной или другие органические удобрения.

Также перед посадкой желательно оценить состояние почвы или провести ее анализ. Ведь для большинства плодовых деревьев лучше всего подходит слабокислая или близкая к нейтральной почва.

5. Возле дорожек и в местах с постоянным движением

На первый взгляд кажется удобным посадить дерево возле садовой дорожки. Однако со временем это может создать немало проблем:

созревшие плоды будут падать на тротуар, загрязнять покрытие и привлекать насекомых;

корни постепенно могут повредить дорожки;

урожай может пострадать от случайных повреждений или нежелательного сбора.

6. Места, не соответствующие климату региона

Необходимо выбирать сорт, который приспособлен именно к вашему климату. Перед покупкой саженца учитывайте, какие у него требования к температуре, продолжительности теплого периода и зимних холодов. Некоторые сорта требуют достаточного количества морозных дней зимой, другим необходимо долгое и теплое лето для созревания плодов.

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