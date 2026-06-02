Как сажать туи в июне 2026, чтобы вырастить роскошную живую изгородь: простые советы

Посадка туй на участке для создания живой изгороди.

Мечтаете о густой зеленой изгороди, которая будет защищать двор от посторонних глаз и украшать участок круглый год? Июнь еще прекрасно подходит для посадки туй. Но следует учесть несколько важных нюансов, чтобы создать действительно роскошную живую изгородь, которая будет радовать глаз много лет.

Как правильно сажать туи в июне и что сделать для их быстрого укоренения.

Как выбрать место для будущей зеленой изгороди

Лучше всего туя растет на участках с рассеянным солнечным светом или где есть легкая тень. На открытом солнце растения также могут хорошо расти, но при условии достаточного увлажнения почвы.

Чтобы создать красивую живую изгородь:

выбирайте место, защищенное от сильных ветров и зимних сквозняков;

не сажайте туи слишком близко к большим деревьям, ведь они могут отбирать влагу и питательные вещества;

сажайте в рыхлый, плодородный и влагоемкий субстрат;

к песчаной земле добавьте торф или качественный садовый грунт;

в тяжелую глинистую почву добавьте песок, чтобы обеспечить хороший дренаж.

Как правильно сажать туи в июне 2026 года

Для создания ровной и густой изгороди следуйте таким простым правилам посадки туи в июне:

Выбирайте растения с закрытой корневой системой (выращенные в контейнере). Такие саженцы можно пересаживать в течение всего лета. А с открытой корневой системой просто не приживутся. Копайте не отдельные ямы, а сплошную траншею. Ее глубина должна составлять не менее 40 см, а ширина — примерно вдвое превышать размер корневого кома саженцев. Высаживайте на расстоянии 30-60 см друг от друга в зависимости от сорта. Перед посадкой хорошо полейте растения. На дно траншеи насыпьте слой подготовленной почвенной смеси. Корневую шейку не заглубляйте — она должна оставаться на уровне поверхности земли. Засыпьте почвой, слегка уплотните землю и обильно полейте. Вокруг растений желательно разложить слой мульчи из коры или компоста толщиной около 5 см. Это поможет дольше удерживать влагу и уменьшит рост сорняков.

Как правильно ухаживать за туями после посадки в июне

Даже идеально посаженные туи могут плохо приживаться без регулярного полива. В первый сезон после высадки почва не должна пересыхать. В жаркую погоду растения поливают примерно раз в неделю или чаще, если земля быстро теряет влагу. После полива полезно осторожно рыхлить верхний слой почвы на глубину 5-7 см. Это улучшает доступ кислорода к корням и помогает растениям быстрее развиваться.

Какие ошибки могут испортить живую изгородь туй

Одна из самых распространенных ошибок — посадка туй в слишком узкие ямы или бедную почву. Также не стоит заглублять корневую шейку, поскольку это часто провоцирует ослабление растения.

Еще одна проблема — недостаток влаги после посадки. Из-за пересыхания почвы молодые туи часто начинают желтеть и терять декоративность.

