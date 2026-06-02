Як садити туї у червні 2026, щоб виростити розкішний живопліт: прості поради

Посадка туй на ділянці для створення живоплоту. Колаж: Новини.LIVE

Мрієте про густу зелену огорожу, яка захищатиме подвір'я від сторонніх очей і прикрашатиме ділянку цілий рік? Червень ще чудово підходить для посадки туй. Але слід врахувати кілька важливих нюансів, щоб створити справді розкішний живопліт, який тішитиме око багато років.

Новини.LIVE розповідає, як правильно садити туї у червні та що зробити для їхнього швидкого вкорінення.

Як вибрати місце для майбутньої зеленої огорожі

Найкраще туя росте на ділянках з розсіяним сонячним світлом або де є легка тінь. На відкритому сонці рослини також можуть добре рости, але за умови достатнього зволоження ґрунту.

Щоб створити красивий живопліт:

обирайте місце, захищене від сильних вітрів і зимових протягів;

не садіть туї занадто близько до великих дерев, адже вони можуть відбирати вологу та поживні речовини;

садіть у пухкий, родючий і вологомісткий субстрат;

до піщаної землі додайте торф або якісний садовий ґрунт;

у важкий глинистий ґрунт додайте пісок, щоб забезпечити хороший дренаж.

Як правильно садити туї у червні 2026

Для створення рівної та густої огорожі дотримуйтесь таких простих правил посадки туї у червні:

Читайте також:

Обирайте рослини із закритою кореневою системою (вирощені в контейнері). Такі саджанці можна пересаджувати протягом усього літа. А з відкритою кореневою системою просто не приживуться. Копайте не окремі ями, а суцільну траншею. Її глибина має становити щонайменше 40 см, а ширина — приблизно вдвічі перевищувати розмір кореневої грудки саджанців. Висаджуйте на відстані 30-60 см одна від одної залежно від сорту. Перед посадкою добре полийте рослини. На дно траншеї насипте шар підготовленої ґрунтової суміші. Кореневу шийку не заглиблюйте — вона повинна залишатися на рівні поверхні землі. Засипте ґрунтом, злегка ущільніть землю та рясно полийте. Навколо рослин бажано розкласти шар мульчі з кори або компосту товщиною близько 5 см. Це допоможе довше утримувати вологу та зменшить ріст бур'янів.

Як правильно доглядати за туями після посадки у червні

Навіть ідеально посаджені туї можуть погано приживатися без регулярного поливу. У перший сезон після висаджування ґрунт не повинен пересихати. У спекотну погоду рослини поливають приблизно раз на тиждень або частіше, якщо земля швидко втрачає вологу. Після поливу корисно обережно розпушувати верхній шар ґрунту на глибину 5-7 см. Це покращує доступ кисню до коріння та допомагає рослинам швидше розвиватися.

Які помилки можуть зіпсувати живопліт туй

Одна з найпоширеніших помилок — посадка туй у занадто вузькі ями або бідний ґрунт. Також не варто заглиблювати кореневу шийку, оскільки це часто провокує ослаблення рослини.

Ще одна проблема — нестача вологи після посадки. Через пересихання ґрунту молоді туї часто починають жовтіти та втрачати декоративність.

Також ділимося іншими корисними темами з садівництва

Яка невибаглива та корисна рослина створює розкішний живопліт та може замінити тую.

Які красиві та невибагливі декоративні дерева можна посади на подвір'ї.

Які вічнозелені дерева у жодному разі не можна висаджувати на своїй присадибній ділянці.