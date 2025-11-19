Де садити тую біля будинку в саду - найкращі умови, відстань до дерев і поради садівникам

Людина доглядає тую. Фото: Pinterest

Тую висаджують на відкритих або частково затінених ділянках, де достатньо сонця і вологи. Важливо також уникати близькості великих дерев, які забирають воду й поживні речовини.

Де тую висаджувати найкраще

Туя любить сонце. Найкраще росте на відкритих ділянках, які отримують багато світла протягом дня. У півтіні теж приживається, але мінімум пів дня сонця потрібні завжди. Чим більше світла — тим густіша й яскравіша крона.

Що важливо для швидкого росту

Для здорового розвитку туя потребує:

помірну вологість;

родючий та пухкий ґрунт;

захист від сильних протягів.

Так рослина швидше укорінюється і зберігає насичений колір.

Чому не можна садити поруч із великими деревами

Великі дерева забирають більшість води та поживних речовин. Туя починає жовтіти, рости повільно або навіть всихати. До того ж сильне коріння великих дерев може пошкодити молодий саджанець.

Яку відстань витримати

Оптимальна дистанція — не менше ніж 6 метрів до великих дерев. Це захистить коріння та дасть туї простір для розвитку. Також це зменшує ризик затінення та сприяє рівномірному росту. На такій відстані туя отримує достатньо вологи й не конкурує за ґрунтові ресурси.

