Де садити тую біля будинку в саду - найкращі умови, відстань до дерев і поради садівникам

Ідеальне місце для туї — що треба знати перед посадкою
Тую висаджують на відкритих або частково затінених ділянках, де достатньо сонця і вологи. Важливо також уникати близькості великих дерев, які забирають воду й поживні речовини.
Новини.LIVE пояснює, як правильно вибрати місце для туї.
Де тую висаджувати найкраще
Туя любить сонце. Найкраще росте на відкритих ділянках, які отримують багато світла протягом дня. У півтіні теж приживається, але мінімум пів дня сонця потрібні завжди. Чим більше світла — тим густіша й яскравіша крона.
Що важливо для швидкого росту
Для здорового розвитку туя потребує:
- помірну вологість;
- родючий та пухкий ґрунт;
- захист від сильних протягів.
Так рослина швидше укорінюється і зберігає насичений колір.
Чому не можна садити поруч із великими деревами
Великі дерева забирають більшість води та поживних речовин. Туя починає жовтіти, рости повільно або навіть всихати. До того ж сильне коріння великих дерев може пошкодити молодий саджанець.
Яку відстань витримати
Оптимальна дистанція — не менше ніж 6 метрів до великих дерев. Це захистить коріння та дасть туї простір для розвитку. Також це зменшує ризик затінення та сприяє рівномірному росту. На такій відстані туя отримує достатньо вологи й не конкурує за ґрунтові ресурси.
