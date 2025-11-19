Видео
Україна
Видео

Идеальное место для туи — что надо знать перед посадкой

Идеальное место для туи — что надо знать перед посадкой

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 07:32
обновлено: 16:00
Где сажать ту возле дома в саду – лучшие условия, расстояние до деревьев и советы садоводам
Человек ухаживает за туей. Фото: Pinterest

Тую высаживают на открытых или частично затененных участках, где достаточно солнца и влаги. Важно также избегать близости больших деревьев, которые забирают воду и питательные вещества.

Новини.LIVE объясняет, как правильно выбрать место для туи.

Где тую высаживать лучше всего

Туя любит солнце. Лучше всего растет на открытых участках, которые получают много света в течение дня. В полутени тоже приживается, но минимум пол дня солнца нужны всегда. Чем больше света — тем гуще и ярче крона.

Что важно для быстрого роста

Для здорового развития туя нуждается в:

  • умеренную влажность;
  • плодородную и рыхлую почву;
  • защита от сильных сквозняков.

Так растение быстрее укореняется и сохраняет насыщенный цвет.

Почему нельзя сажать рядом с большими деревьями

Большие деревья забирают большую часть воды и питательных веществ. Туя начинает желтеть, расти медленно или даже усыхать. К тому же сильные корни больших деревьев могут повредить молодой саженец.

Какое расстояние выдержать

Оптимальная дистанция — не менее 6 метров до больших деревьев. Это защитит корни и даст туе пространство для развития. Также это уменьшает риск затенения и способствует равномерному росту. На таком расстоянии туя получает достаточно влаги и не конкурирует за почвенные ресурсы.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
