Где сажать ту возле дома в саду – лучшие условия, расстояние до деревьев и советы садоводам

Идеальное место для туи — что надо знать перед посадкой
Тую высаживают на открытых или частично затененных участках, где достаточно солнца и влаги. Важно также избегать близости больших деревьев, которые забирают воду и питательные вещества.
Новини.LIVE объясняет, как правильно выбрать место для туи.
Где тую высаживать лучше всего
Туя любит солнце. Лучше всего растет на открытых участках, которые получают много света в течение дня. В полутени тоже приживается, но минимум пол дня солнца нужны всегда. Чем больше света — тем гуще и ярче крона.
Что важно для быстрого роста
Для здорового развития туя нуждается в:
- умеренную влажность;
- плодородную и рыхлую почву;
- защита от сильных сквозняков.
Так растение быстрее укореняется и сохраняет насыщенный цвет.
Почему нельзя сажать рядом с большими деревьями
Большие деревья забирают большую часть воды и питательных веществ. Туя начинает желтеть, расти медленно или даже усыхать. К тому же сильные корни больших деревьев могут повредить молодой саженец.
Какое расстояние выдержать
Оптимальная дистанция — не менее 6 метров до больших деревьев. Это защитит корни и даст туе пространство для развития. Также это уменьшает риск затенения и способствует равномерному росту. На таком расстоянии туя получает достаточно влаги и не конкурирует за почвенные ресурсы.
