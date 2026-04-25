Яку рослину посадити замість туї, щоб двір був гарним без зайвого клопоту

Жінка доглядає за кущами туї, гарний живопліт з жимолості.

Туї роками вважалися класикою для оформлення двору, але сьогодні все більше садівників шукають більш практичну альтернативу. Варто звернути увагу на іншу рослину, яка потребує мінімального догляду, а ще приносить користь.

Яку невибагливу рослину варто посадити замість туї, щоб двір був красивим без зайвого клопоту.

Чому варто відмовитися від туї

Туї виглядають акуратно, але часто створюють однаковий і передбачуваний ландшафт. Крім того, ця рослина має ряд мінусів:

Потребує регулярного поливу, особливо в спеку, інакше втрачають декоративний вигляд. Чутлива до змін погоди, якості ґрунту та шкідників. Не любить протягів, застою води та бідного ґрунту, тому не на кожній ділянці добре приживається. На відміну від багатьох альтернатив, росте досить повільно. Потребує регулярного формування. Якісні саджанці коштують дорого.

Що посадити на подвір'ї замість туй

Якщо ви шукаєте альтернативу, варто звернути на невибагливі декоративні кущі. Один з таких — жимолость. Вона швидко розростається та підходить для створення густого живоплоту. Навесні кущ оживає соковитою зеленню, в період цвітіння вкривається ніжними квітами та в травні-червні дарує смачні та корисні ягоди.

Основні переваги жимолості:

Читайте також:

природна краса протягом усього сезону;

приваблює бджіл і метеликів;

дає ранній урожай ягід, який з'являється навіть раніше за полуницю;

плоди мають приємний смак і цінуються за корисні властивості;

проста та невибаглива у догляді;

за сезон жимолость здатна вирости до двох метрів, швидко закриваючи простір і створюючи щільну зелену огорожу;

укриття на зиму не потребує, адже добре переносить холод.

Ягоди жимолості у руці. Фото: Pinterest

Як правильно посадити жимолость

Щоб кущ добре прижився, важливо обрати правильне місце. Найкраще підходять сонячні ділянки або легка півтінь. Саме на світлі рослина цвіте рясніше і дає кращий урожай. Основні рекомендації:

висаджуйте кущі на відстані 1-1,5 м;

обирайте родючий, добре дренований ґрунт;

додавайте компост або перегній перед посадкою.

Краще висаджувати кілька різних сортів поруч. Це значно підвищує врожайність завдяки природному запиленню.

Як доглядати за жимолостю протягом року

Жимолость не створює зайвих проблем навіть новачкам. Догляд мінімальний:

навесні достатньо провести легку санітарну обрізку;

підтримувати помірну вологість ґрунту в спеку;

використовувати мульчування для збереження вологи;

підживлення проводиться раз на рік восени, краще внести калійно-фосфорні добрива.

