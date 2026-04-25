Какое растение посадить вместо туи, чтобы двор был красивым без лишних хлопот

Женщина ухаживает за кустами туи, красивая живая изгородь из жимолости.

Туи годами считались классикой для оформления двора, но сегодня все больше садоводов ищут более практичную альтернативу. Стоит обратить внимание на другое растение, которое требует минимального ухода, а еще приносит пользу.

Новини.LIVE рассказывает, какое неприхотливое растение стоит посадить вместо туи, чтобы двор был красивым без лишних хлопот.

Почему стоит отказаться от туи

Туи выглядят аккуратно, но часто создают одинаковый и предсказуемый ландшафт. Кроме того, это растение имеет ряд минусов:

Нуждается в регулярном поливе, особенно в жару, иначе теряют декоративный вид. Чувствительно к изменениям погоды, качеству почвы и вредителям. Не любит сквозняков, застоя воды и бедной почвы, поэтому не на каждом участке хорошо приживается. В отличие от многих альтернатив, растет достаточно медленно. Нуждается в регулярном формировании. Качественные саженцы стоят дорого.

Что посадить во дворе вместо туй

Если вы ищете альтернативу, стоит обратить на неприхотливые декоративные кустарники. Один из таких — жимолость. Она быстро разрастается и подходит для создания густой живой изгороди. Весной куст оживает сочной зеленью, в период цветения покрывается нежными цветами и в мае-июне дарит вкусные и полезные ягоды.

Основные преимущества жимолости:

естественная красота в течение всего сезона;

привлекает пчел и бабочек;

дает ранний урожай ягод, который появляется даже раньше клубники;

плоды имеют приятный вкус и ценятся за полезные свойства;

простая и неприхотливая в уходе;

за сезон жимолость способна вырасти до двух метров, быстро закрывая пространство и создавая плотную зеленую изгородь;

в укрытии на зиму не нуждается, ведь хорошо переносит холод.

Ягоды жимолости в руке. Фото: Pinterest

Как правильно посадить жимолость

Чтобы куст хорошо прижился, важно выбрать правильное место. Лучше всего подходят солнечные участки или легкая полутень. Именно на свету растение цветет обильнее и дает лучший урожай. Основные рекомендации:

высаживайте кусты на расстоянии 1-1,5 м;

выбирайте плодородную, хорошо дренированную почву;

добавляйте компост или перегной перед посадкой.

Лучше высаживать несколько разных сортов рядом. Это значительно повышает урожайность благодаря естественному опылению.

Как ухаживать за жимолостью в течение года

Жимолость не создает лишних проблем даже новичкам. Уход минимальный:

весной достаточно провести легкую санитарную обрезку;

поддерживать умеренную влажность почвы в жару;

использовать мульчирование для сохранения влаги;

подкормка проводится раз в год осенью, лучше внести калийно-фосфорные удобрения.

