Какой сорт сливы посадить в саду в 2026 году: самый сладкий и урожайный

Посадка сладкой сливы в саду.

Слива — одна из самых популярных культур в Украине. Вкусная, неприхотливая и очень полезная, но далеко не каждый сорт способен порадовать качественными плодами. Есть один сорт, который дарит медовый урожай, он устойчив к морозам, вредителям и болезням.

Новини.LIVE рассказывает, какую сливу стоит посадить в собственном саду, чтобы получать щедрый урожай без лишних хлопот.

Какой сорт сливы считают самым сладким и надежным

В 2026 году садоводы выделяют сорт сливы "Стенлей". Плодоношение наступает уже через несколько сезонов после посадки. Плоды темно-синего цвета имеют насыщенный сладкий вкус и плотную мякоть. Также отличаются хорошей лежкостью. Не теряют вкусовых качеств даже после долгого хранения. Хорошо переносят транспортировку.

Главное преимущество этого сорта — стабильный урожай даже при неблагоприятных погодных условиях. Это особенно важно для регионов с нестабильным климатом. Хорошо переносит холодные зимы.

Кроме того, плодовое дерево не требует сложного ухода. Слива имеет естественную устойчивость ко многим распространенным вредителям и болезням. Это позволяет уменьшить количество обработок, что особенно ценят владельцы небольших садов.

Читайте также:

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Какой сорт колоновидной черешни посадить, чтобы урожай приятно удивлял каждый год.

Какой сорт смородины посадить, чтобы иметь урожай гигантских ягод.

Какой морозостойкий сорт розы посадить во дворе.