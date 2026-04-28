Який сорт сливи посадити у саду 2026 року: найсолодший та найврожайніший

Посадка солодкої сливи в саду.

Слива — одна з найпопулярніших культур в Україні. Смачна, невибаглива і дуже корисна. Але далеко не кожен сорт здатен порадувати якісними плодами. Є один сорт, який дарує медовий врожай, він стійкий до морозів, шкідників і хвороб.

Новини.LIVE розповідає, яку сливу варто посадити у власному саду, щоб отримувати щедрий урожай без зайвих клопотів.

Який сорт сливи вважають найсолодшим і найнадійнішим

У 2026 році садівники виділяють сорт сливи "Стенлей". Плодоношення настає вже через кілька сезонів після посадки. Плоди темно-синього кольору мають насичений солодкий смак і щільну м'якоть. Також відрізняються хорошою лежкістю. Не втрачають смакових якостей навіть після довгого зберігання. Добре переносять транспортування.

Головна перевага цього сорту — стабільний врожай навіть за несприятливих погодних умов. Це особливо важливо для регіонів із нестабільним кліматом. Добре переносить холодні зими.

Крім того, плодове дерево не потребує складного догляду. Слива має природну стійкість до багатьох поширених шкідників і хвороб. Це дозволяє зменшити кількість обробок, що особливо цінують власники невеликих садів.

