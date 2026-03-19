Головна Дім та город Цей сорт малини солодший за цукор: що посадити в саду в 2026 році

Цей сорт малини солодший за цукор: що посадити в саду в 2026 році

Дата публікації: 19 березня 2026 03:13
Посадка малини в саду та врожай ягоди. Фото: Новини.LIVE

Гарний сорт малини здатен подарувати не один кілограм солодких ягід. У 2026 році українські садівники все частіше обирають ті різновиди, що поєднують витривалість, смак та щедре плодоношення. Один із таких здатен здивувати навіть найдосвідченіших. Він має великі ягоди, ароматні та настільки солодкі, що їх можна порівняти з десертами.

Новини.LIVE розповідає, який же сорт малини вартий вашої уваги та чому його потрібно мати на своїй ділянці.

Який сорт малини варто посадити у 2026 році

Цьогоріч варто звернути увагу на ремонтантний сорт малини "Карамелька". Він вважається одним із найсолодших. Починає плодоносити на початку серпня і радує плодами до самої осені. Ягоди мають мінімальну кислотність і насичений аромат. Завдяки щільній м'якоті добре переносять транспортування та довго зберігають привабливий вигляд.

Чим особлива малина "Карамелька":
  • кущі середньої висоти, з міцними прямими пагонами;
  • кущі формують потужну кореневу систему;
  • швидко приживаються;
  • активно ростуть;
  • дають стабільно високий врожай — до 5 кг з куща;
  • має стійкість до поширених грибкових хвороб.

Як виростити солодку малину

Щоб малина "Карамелька" повністю розкрила свій потенціал, важливо дотримуватися базових правил догляду:

  • добре освітлена ділянка без затінення;
  • легкий, родючий ґрунт із хорошим дренажем;
  • регулярний полив у період цвітіння та формування ягід. 

Ця культура погано переносить посуху та сильні морози, тому у такі періоди потребує додаткової уваги. Також уникайте важких глинистих ґрунтів, вони не дають рослині повноцінно розвиватися та плодоносити.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
